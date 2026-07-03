A pocas semanas de que se celebre La Velada del Año 6 , el creador de contenido Ibai Llanos continúa revelando novedades sobre el evento de boxeo que reúne a algunos de los influencers y streamers más populares del mundo.

Una de las sorpresas anunciadas es la incorporación de dos nuevas voces al equipo de comentaristas. El mexicano Quackity y el creador de contenido Momo serán los encargados de narrar y analizar los combates junto al equipo habitual.

Quackity se suma al equipo de comentaristas

Con esta incorporación, Quackity formará parte de la mesa de análisis integrada por Luzu, Jaime Ugarte, Reventxz y Ander Cortés, quienes han acompañado el evento en ediciones anteriores bajo la producción de Ibai Llanos.

La participación del creador mexicano ha generado expectativa entre sus seguidores, ya que será una de las voces encargadas de transmitir la emoción de cada enfrentamiento.

¿Quién es Quackity?

Detrás del nombre de Quackity se encuentra Alexis Maldonado, un creador de contenido mexicano que se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del streaming a nivel internacional.

Su crecimiento comenzó en YouTube, donde compartía videos de videojuegos como Roblox, Club Penguin y Toontown Online, además de contenido de humor, bromas telefónicas y transmisiones en vivo con otros creadores.

Con el paso de los años consolidó su comunidad en Twitch, plataforma en la que actualmente supera los 6 millones de seguidores, posicionándose como uno de los streamers de habla hispana más influyentes.

¿Cuándo será La Velada del Año 6?

La nueva edición del evento se realizará el próximo 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla.

Como en años anteriores, la función combinará peleas de exhibición entre creadores de contenido con espectáculos musicales y será transmitida de manera gratuita a través de las plataformas Twitch y YouTube.

Con la incorporación de Quackity, Ibai Llanos apuesta por reforzar el elenco de comentaristas con una de las personalidades mexicanas más populares del streaming, aumentando la expectativa rumbo a uno de los eventos digitales más esperados del año.

Dos nuevos comentaristas para la Velada del Año. pic.twitter.com/dsIv8xriCT — Ibai (@IbaiLlanos) July 2, 2026

Con informacón de SUN.

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