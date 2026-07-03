Belinda volvió a acaparar la atención en redes sociales tras responder con humor a las burlas que recibió por modificar una de las frases más populares de apoyo a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

La cantante asistió al partido entre México y Ecuador, disputado en el Estadio Ciudad de México, donde el combinado nacional se impuso 2-0. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que sustituyó el ya conocido "¿Y si sí?" por un "¿A que sí?", lo que rápidamente dio pie a una ola de memes en plataformas digitales.

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Belinda comparte foto en pijama

Lejos de engancharse en la polémica, Belinda reaccionó a las críticas compartiendo en sus redes sociales una serie de fotografías en pijama con un estilo sensual, publicación que muchos interpretaron como una respuesta divertida a los comentarios y bromas que circularon tras su aparición en el encuentro.

Belinda entregó el trofeo el Superior Player of the Match al futbolista Julián Quiñones, y fue entrevistada sobre la actuación del equipo mexicano en el partido de dieciseisavos de final.

Aunque Beli, como la llaman sus fans, elogió a la Selección Nacional, el que haya confundido dicha frase la ha hecho protagonista de memes.

La también actriz, quien protagoniza la serie "Carlota", se toma las cosas con humor, y no solo colgó en sus redes algunos de los memes que le hicieron, sino que consintió a sus 18 millones de seguidores con fotos en pijama que acompañó con la frase:

"¿A que sí?".

Belinda asistió el partido de México contra Ecuador acompañada de sus padres y su hermano, también fue vista con el cantante Miguel Bosé; su expareja, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, también asistió al partido junto a su esposa Ángela Aguilar.

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