Viernes, 03 de Julio 2026

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Belinda responde a los memes por cambiar el "¿Y si sí?" durante el partido de México

Belinda sustituyó el ya conocido "¿Y si sí?" por un "¿A que sí?", lo que rápidamente dio pie a una ola de memes en plataformas digitales

Por: SUN .

Lejos de engancharse en la polémica, Belinda reaccionó a las críticas compartiendo en sus redes sociales una serie de fotografías en pijama con un estilo sensual. ESPECIAL/ Facebook/ Belinda

Lejos de engancharse en la polémica, Belinda reaccionó a las críticas compartiendo en sus redes sociales una serie de fotografías en pijama con un estilo sensual. ESPECIAL/ Facebook/ Belinda

Belinda volvió a acaparar la atención en redes sociales tras responder con humor a las burlas que recibió por modificar una de las frases más populares de apoyo a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

La cantante asistió al partido entre México y Ecuador, disputado en el Estadio Ciudad de México, donde el combinado nacional se impuso 2-0. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que sustituyó el ya conocido "¿Y si sí?" por un "¿A que sí?", lo que rápidamente dio pie a una ola de memes en plataformas digitales.

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Belinda comparte foto en pijama

Lejos de engancharse en la polémica, Belinda reaccionó a las críticas compartiendo en sus redes sociales una serie de fotografías en pijama con un estilo sensual, publicación que muchos interpretaron como una respuesta divertida a los comentarios y bromas que circularon tras su aparición en el encuentro.

Belinda entregó el trofeo el Superior Player of the Match al futbolista Julián Quiñones, y fue entrevistada sobre la actuación del equipo mexicano en el partido de dieciseisavos de final.

Aunque Beli, como la llaman sus fans, elogió a la Selección Nacional, el que haya confundido dicha frase la ha hecho protagonista de memes.

La también actriz, quien protagoniza la serie "Carlota", se toma las cosas con humor, y no solo colgó en sus redes algunos de los memes que le hicieron, sino que consintió a sus 18 millones de seguidores con fotos en pijama que acompañó con la frase:

"¿A que sí?". 

Belinda asistió el partido de México contra Ecuador acompañada de sus padres y su hermano, también fue vista con el cantante Miguel Bosé; su expareja, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, también asistió al partido junto a su esposa Ángela Aguilar. 

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