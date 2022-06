Zuria Vega llega a "El Refugio" de la ciencia ficción

StarzPlay estrena hoy “El Refugio”, serie que marca el debut de la plataforma en el género de la ciencia ficción. Una de las protagonistas del proyecto es Zuria Vega, quien en entrevista con EL INFORMADOR habla sobre el desafío que significó participar en esta serie.

En esta historia de misterio y supervivencia acompañan a Zuria Vega: Camila Valero, Ana Claudia Talancón y Alberto Guerra.

Ante la primicia de enfrentar la llegada de seres extraños a este mundo que cambian por completo la percepción sobre la realidad del entorno en el que habitan los protagonistas y cómo se vive ante el caos de la información y la ley del más fuerte, Zuria Vega recuerda que haber participado en el filme “Más negro que la noche” la acercó hacia las tramas donde el miedo y el suspenso son los ejes principales, por lo que no dudó en adentrarse a “El Refugio” y los retos de filmar durante la noche, en las cordilleras de Chile, hace un año.

“El público va a disfrutar esta serie de ciencia ficción. Yo ya había tenido experiencia haciendo suspenso, pues participé en la primera película de terror en 3D en México —‘Más negro que la noche’—; al género le tengo mucho respeto, porque al final el trabajo del actor sólo cubre un porcentaje del resultado final, porque dependes mucho de la postproducción, de la edición y la música, y cuando es ciencia ficción y terror más. Creo que tienes que encontrar la fórmula perfecta para animarte a hacerlo”.

La actriz, quien recientemente estrenó la audioserie “Batman Desenterrado” (en Spotify), resalta el gran trabajo de producción que encontró en “El Refugio” bajo la dirección de Pablo Fendrik para establecer una narrativa única en su tipo y así crear un universo donde el instinto de lucha no solo es hacia los sucesos paranormales que se hacen presentes, pues también los personajes encaran a sus propios miedos y contradicciones para salvar a su familia.

“Eso da la tranquilidad de hacer esta ciencia ficción en Latinoamérica, porque se puede hacer y se puede hacer bien. Me siento muy orgullosa de haber participado y del resultado. Tanto Alberto Guerra —su esposo— y yo estuvimos muy al tanto de la serie, porque el acercamiento con nosotros fue antes de que se escribiera la historia para proponernos el proyecto, lo vimos crecer y cómo se desarrolló, por eso le tenemos un cariño particular”.

Un desafío físico

Si bien Zuria Vega celebra la gran apuesta visual que “El Refugio” brindará al espectador, la actriz recalca el desempeño físico que el elenco realizó para hacer de cada escena una vivencia prácticamente real para reflejar en pantalla el pavor de estar ante lo desconocido y descubrir si su hogar realmente es el resguardo que los salvará: “La supervivencia naturalmente sale cuando el ser humano está cansado, cuando está en estado de agotamiento, eso surgió allá. Te estás enfrentando actoralmente a cosas que no existen, tienes que reaccionar y más a cosas de las que no tienes referencia, a mí no me ha pasado nada como lo que viven estas personas en ‘El Refugio’, tienes que recurrir a referencias, al director, para llegar a un tono general”.

Zuria Vega, quien da vida a “Paula”, relata que por mucho este personaje es los más distanciados para verse reflejada en la vida real, no solo por tratarse de una chica más juvenil, pues también en carácter se presenta como una mujer sumamente reservada a diferencia de la extroversión que la caracteriza fuera de la pantalla.

“Creo que estamos muy lejanas, particularmente en la edad”, comenta con humor Zuria, “hice a una chavita que yo ya no soy, entonces, más bien fue regresar a sensaciones y emociones de hace tiempo, donde quizá fui una mochilera, que estás en estos cambios inciertos de la vida. No creo que tengamos mucho en común, ella es muy para adentro, yo soy más afuera, ella es un personaje más callado, observador, no tiene nada que ver conmigo”, finaliza.