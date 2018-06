Zoé se entrega a su público en el Auditorio Nacional

La banda de rock Zoé ofreció ante un Auditorio Nacional lleno, el primero de tres conciertos programados en este recinto como parte su tour 2018 para promocionar su disco más reciente, "Aztlán", en el que también alternaron tocando temas clásicos de la discografía a lo largo de sus 20 años de carrera.

La californiana Andrea Franz acompañada de su grupo, todos vistiendo la playera de la Selección mexicana, fue la encargada de abrir la noche con temas como "La ciudad", "Disculpa" "Wild Idea" y el que anunció será su próximo sencillo "Running back", para después de nueve canciones y agradecer a Zoé la oportunidad, retirarse del escenario. Cuarenta minutos después de lo programado, a las 21:40 horas, ante alrededor de 10 mil fans desesperados, subieron al escenario León Larregui (voz), Sergio Acosta (guitarra), Ángel Mosqueda (bajo), Jesús Báez (teclados) y Rodrigo Guardiola (batería) quienes iniciaron con el tema "Venus" seguido de "Azul", primer sencillo de su sexto disco de estudio. León Larregui, quien portó uno de sus acostumbrados ponchos, indicó a los asistentes que estaban arrancando la gira e incluso esta presentación era la segunda fecha del año y les emocionaba ver el lugar lleno de amigos, fans y familia, a quienes agradeció por estar ahí.

Posteriormente la banda interpretó "No hay mal que dure", "10 AM", "Últimos días", luego una rola de antaño, como la agrupación indicó, que fue "Nada" y posteriormente "Poli". "Ahora vamos a estrenar aquí en este lugar, en este recinto del Auditorio Nacional esta canción del nuevo disco que se llama... no les voy a decir, mejor escúchenla", dijo León previo a cantar "Al final" seguida de "Paula", "Arrullo de estrellas" y "Andrómeda".

Este sábado 10 y domingo 11 de junio, Zoé ofrecerá otros conciertos en el mismo lugar. A lo largo del show el vocalista bajó del escenario para estar más cerca de los fans y darles la mano, incluso en la recta final del concierto descendió para caminar entre la emocionada multitud.

También durante la noche, entre los asistentes se escuchó un "León te amo", a lo que éste respondió "yo también", lo cual derivó en gritos. "Esta canción que viene es de 'Prográmaton', y habla de una situación muy probable pero que por eso es muy divertida, si tuvieras un fin de semana con alguien que ya no existe, qué harías?", fue la introducción que León Larregui dio al tema "Fin de semana", de dicho álbum lanzado en 2013.

El cantante indicó que continuarían con las canciones nuevas de su disco "Aztlán", nombre que hace referencia a un mítico lugar azteca, y anunció que sería con una de sus preferidas para lo cual presentó al único invitado de la noche, así como de su disco, Demian, del grupo Centavrvs, quien los acompañó en la guitarra en el tema "Renacer". Después siguió "Vía Láctea", la que dedicó a Natalie por encargo de su tía, aunque confesó que no recordaba bien el nombre que ella le indicó; y prosiguió con una rola más viejita de su primer disco "Miel", y otra que aseguró era una que los asistentes, quienes toda la noche cantaron, conocían muy bien: "Labios rotos".

"Muchísimas gracias, es una noche maravillosa, y con esta canción que viene nos despedimos...esta canción es el nuevo sencillo de Aztlán, es el segundo sencillo", tras lo cual interpretaron "Hielo", cuyo video se estrenó un día previo en internet y así salieron del escenario; sin embargo las luces no se encendieron y en cambio se iluminó de verde y humo, mientras de fondo se escuchaba música ancestral.

Al cabo de unos minutos, Zoé apareció para seguir con "Reptilectric", "Luna", "No me destruyas", "Temor y temblor", "Soñé" y cerraron con "Love" este concierto de dos horas, en la que destacaron era su ciudad, la de Mexico.