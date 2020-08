Yuya manda emotiva felicitación a Siddhartha

La youtuber Yuya publicó una imagen acompañado de un emotivo texto para felicitar a su pareja Siddhartha.

En la imagen se puede ver al cantante de espaldas mientras camina en un prado.

"Hay un pez que ha nadado en océanos durante vidas. Ahora él también sabe andar entre montañas, ciudades, estrellas, ríos y se sumerge entre cúmulos de gente. Me recuesto en la arena con él. Y yo me descubro constantemente buscándolo en todos lados. El pez está lleno de colores y, cada día, yo encuentro nuevos. El pez tiene cara sonriente y ríe escandalosa y pausadamente. Eso me gusta. Se preocupa y más tarde se encuentra en calma. El pez está hecho de corazón y de escamas que amas. Baila, canta, escucha, contempla y más tarde vuelve a nadar. Festeja, la mujer que se pierde y encuentra con un pez", escribió Yuya.

La publicación obtuvo más de 600 mil "me gusta" y decenas de comentarios en donde usuarios expresaron felicidad por la pareja.

En octubre pasado la youtuber confirmó en Instagram que tiene una relación sentimental con el cantante tapatío de indie rock.

jb