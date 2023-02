Pati Chapoy fue acorralada para que pidiera disculpas a Yuridia tras sus despectivos comentarios.

Dicen que fueron los propios directivos de Azteca quienes le dieron una especie de ultimátum luego del escándalo que se generó. La advertencia incluyó la aclaración de que no se puede decir lo que se piensa tan libremente y muchos menos cuando se trata de discriminación. Pero la denuncia de Yuridia no es la única que ha recibido la presentadora.

Hace un tiempo Belinda también hizo algo similar. Al darse a conocer este caso, pronto su historia comenzó a circular nuevamente en las redes sociales. En aquella oportunidad, también debió realizar un mea culpa y pedir disculpas. Fue en el 2017, cuando la periodista puso una nota de Belinda al aire. En aquel entonces Chapoy hacía referencia a la presentación que la cantante acababa de dar en Aguascalientes.

Allí la intérprete había realizado una serie de interacciones con algunas de sus seguidoras y pronto los videos con el diálogo estaba en los medios. "Ayer pasamos una nota sobre un concierto que dio Belinda (…) y a la mitad del concierto (…) llama a varias de sus seguidoras y les pregunta qué edad tienen, con una botella de tequila les convida (…) Y me informan que de pronto el perrito que traía estaba por ahí tomando", explicó Pati Chapoy en aquella oportunidad. Apenas vio la cantante el video salió con los pelos de punta a responderle.

"Hola, señora Pati Chapoy, acabo de ver que dice que le doy de tomar a mi perro y que maltrato a los animales. Le pediría de favor que se informe porque jamás en mi vida le he dado de tomar a un perro", sostuvo Belinda al detallar que "después de la entrevista que le di, se la pasa siempre hablando así de mí. Me parece una falta de respeto, ni estaba borracha, tomar un shot de tequila no es estar borracho. Nunca más vuelvo a darle una entrevista".

"Yo no te la voy a solicitar tampoco jovencita", le respondió Pati Chapoy al señalar que "por un lado tienes una fundación en favor del planeta y creo que es lamentable que una figura de tu estatura con una botella de alcohol estés incitando a las jóvenes a tomar".

FS