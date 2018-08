Yuri interpretará a "Grizabella" en el musical "Cats"

Con 40 años de trayectoria artística, la cantante mexicana Yuri incursionará en el teatro para interpretar al emblemático personaje "Grizabella" en el musical "Cats", bajo la producción de Gerardo Quiroz.

"Los retos no vienen tras de mí, yo voy tras ellos, soy una mujer así, no me gusta lo fácil. Muy pocas poperas hacen teatro porque es muy fuerte y subirme al escenario, el día del estreno, es un reto", declaró la intérprete en conferencia de prensa.

Consideró que "Grizabella" es un personaje que debe ser representado por alguien que cante, por ello aplaudió que María del Sol, Natalia Sosa, Lila Deneken, incluso Filippa Giordano lo hayan hecho en montajes pasados producidos por Quiroz o por alguien más.

"En el 'show' uno canta, baila, te cambias de vestuario y distraes a la gente, pero aquí no, aquí todas las miradas están puestas en ti y tú eres parte esencial de la obra. 'Grizabella' lleva la historia, por eso es un reto. Estoy muerta del susto porque no es pan comido para mí", platicó la veracruzana.

Dijo que con humildad asumirá su papel en teatro y está dispuesta a aprender de la compañía, así como de Natalia Sosa, a quien considera una maestra en el teatro musical y que estará como actriz invitada en el mismo personaje. También se espera que Lolita Cortés acepte otro papel.

"Creo que es el momento para hacer 'Grizabella' y teatro musical. Otros productores ya me lo habían ofrecido durante muchos años y no lo había querido hacer porque no sentía que era el momento, porque tenía miedo, pues estar ahí no es tan fácil. El micrófono lo tengo aquí (en la frente) y no en la mano, no tengo mis monitores ni a mis bailarines".

Consideró que se encuentra en la edad apropiada para desarrollar el papel, pues "Grizabella" es una gata madura, aunque está en decadencia y regresa a la manada después de varios años de ausencia. Su momento estelar ocurre cuando interpreta el tema "Memory".

Aunque Yuri ha desarrollado su carrera también en cine y en la telenovela "Volver a empezar" (1994), admitió que no es actriz, por lo que con el apoyo del director y arropada por sus compañeros en escena, buscará la manera de hacer un buen trabajo.

"No tengo la experiencia de hacer teatro musical, pero estoy con esa humildad y lo hago con mucho cariño porque sé que me dará un plus en mi carrera y mañana me van a hablar quizá para otras obras".

Su participación en "Cats" no interferirá con sus presentaciones como cantante, pues estará cumpliendo las fechas que ya tiene pactadas en los escenarios. Por lo pronto, aseguró que las dos primeras semanas estará dando funciones y confía en que el público que la sigue sentirá gusto por el teatro.

Debido a que siempre se ha caracterizado por ser perfeccionista y participar en la producción de sus espectáculos, así como en sugerir vestuarios para sus "shows", Yuri confesó que ya solicitó ajustes y agregados para el atuendo que portará "Grizabella".

"Les dije que si podíamos ponerle un poquito más de rococó, porque no quiero ser la 'Grizabella' toda fregada y descatalichada, primero muerta que sencilla. Además, quiero que en el platillo volador que me voy pongan pirotecnia, pero no se puede", comentó entre risas.

"Cats" iniciará temporada el 25 de octubre en el Teatro Centenario Coyoacán y permanecerá vigente durante seis meses. Más adelante se dará a conocer al resto del elenco.

