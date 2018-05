Confesiones de la mejor “show-woman” de México

Innovadora y persistente. Yuri tiene varias décadas de trayectoria en la música y aunque pareciera que ya no tiene que probarle nada a nadie, puesto que su carrera la respalda, no es así. Comparte en entrevista que justo ahora tiene que ser más perseverante y arriesgada para demostrar que los años y la experiencia no son impedimento para estar a la vanguardia, le ha tocado batallar con estereotipos de la propia industria que buscan encasillarla como una figura del ayer, fenómeno que según cuenta, lo padecen los artistas de la década de los 80, pero va contra corriente demostrando que al día de hoy es la mejor “show-woman” de México.

“A veces por ser ochentera se me complica un poco, luego las disqueras nos miran a los ochenteros un poco como los ya quedados o los viejitos. Y deberían de confiar en nosotros, los que ya hemos hecho carreras sólidas y que no somos de uno o dos éxitos, hemos ganado muchos discos de platino, muchos discos de oro. Entonces, a veces las compañías no quieren apostar por los de mi generación, hablo con sinceridad, a los ochenteros nos cuesta mucho trabajo”.

Yuri pone como ejemplo real las entregas latinas de premios en Estados Unidos. “Ahí casi no hay de mi generación, todos son reggaetoneros y para fin de que te saquen, tienes que cantar con uno, sino, no. Las poperas ahora son pocas las que cantan solas a menos que estén con un reggaetonero”. Pero este fenómeno no lo desdeña Yuri, sólo pone el tema sobre la mesa.

De hecho, ella en su anterior álbum incursionó en el género urbano cantando a dueto con El Cata y Yandel, siendo partícipe de la nueva ola de la música latina, porque le gusta girar con el mundo, estar actualizada de las tendencias y en ese sentido ha trabajado arduo para medirse en otros terrenos distintos al pop y la balada.

“Soy la única ochentera que sola llena una arena de 12 mil o 13 mil personas, pero eso no miran las entregas de premios. He hecho muchos auditorios sola, por eso ahora hay tantos artistas que están haciendo giras juntos, que está de moda y que está padre”. A propósito de ello, en Estados Unidos Yuri está de gira con Pandora.

Y agrega, “pero sí, en esas entregas de premios no miran, piensan que estás retirado, que no estás haciendo nada, que te quedaste, porque también muchos de los ochenteros se quedan, se quedan con el mismo pelo, las mismas canciones, las mismas cosas, no se reinventan, no quieren gastar. Entonces, nos pasan a fregar a todos; a mí me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dinero y muchas lágrimas el poder salirme de esta imagen en la que nos tienen, pero no quito el dedo del renglón, yo no me rindo en lo absoluto y si los otros están grabando con gente joven, yo también lo voy a hacer, no tengo ningún tapujo de cantar música urbana muy a mi estilo como lo hice con Yandel. La gente joven me hace crecer y me da vitalidad”.

PARA FANS

Está de estreno con Carlos Rivera

Este viernes 25 de mayo Yuri estrenará su nuevo videoclip “Ya no vives en mí” a dueto con Carlos Rivera, se televisará una parte del clip en el noticiero de Paola Rojas y por la noche en su canal Vevo, el público lo podrá disfrutar en su totalidad. Esta canción es el tercer sencillo del disco “Primera Fila” y el audiovisual Yuri lo define como muy fashionista, puesto que marcas como Versace y Armani los vistieron a ella y a Carlos, respectivamente. Después de este single, Yuri en cuatro meses comenzará con nueva música donde ya alista una nueva colaboración, pero por el momento se reserva los detalles.

“Carlos es de los pocos artistas de la nueva generación que cantan; es muy simpático, muy agradable, buen compañero, un chavo que está subiendo como la espuma y que todavía tiene los pies en la Tierra gracias a Dios, esperemos no perderlo porque él es muy sencillo y lo estimo bastante, es muy humilde y a mí me gusta trabajar con gente así, que no sea pesada y que es accesible. Él es muy amoroso, un chavo que salió de ‘La Academia’ con muchos bríos, sus fans son muy fieles. De hecho, el video del ‘Primera Fila’ de esta canción que cantan juntos, ya está cerca de las 37 millones de vistas”, comenta.

ASISTE

¡No te la pierdas!

Hoy miércoles Yuri presenta su “Tan Cerquita Tour”, en el Auditorio Telmex, en punto de las 21:00 horas. Los boletos van de 300 pesos a mil 500 pesos.