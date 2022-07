YosStop: ¿De qué era el canal de Youtube de su esposo?

Con la noticia que YosStop perdió sus cuentas de YouTube por faltar a los lineamientos de la plataforma, sin ninguna manera de volver a recuperarlas ni monetizarlas, su esposo Gerardo González también resultó afectado, pues él también contaba con un cuenta activa, pero ¿qué tipo de contenido compartía en su canal?

Ayer lunes, la influencer Yoseline Hoffman informó, a través de sus redes sociales que, YouTube había cerrado definitivamente todas las cuentas en las que compartía contenidos. De acuerdo con Yos, el sitio web no hizo de su conocimiento previo que iba a tomar la medida de cerrar sus cuentas "IYosStop", "IJustYoss" y "SomosDos", canal que compartía con Gerardo González Bañales, el músico con quien contrajo nupcias recientemente y también contaba con un canal independiente de YouTube.

YosStop: ¿Quién es Gerardo González Bañales?

González, conoció a Yos desde 2003 y sostienen una relación desde hace 10 años, es amante de la música y de la ciencia, estudió medicina pero se decantó por dedicarse a la primera, por ello, suela compartir las composiciones que crea en sus distintas redes sociales, algunas de ellas son "Dreaming, hoping (I love you)" -el más escuchado de sus temas en Spotify-, "The way she is", y "Hide it".

Las pistas de estas canciones también han sido compartidas por Gerardo en un canal de YouTube que sigue activo. El canal Gerardo González Bañales, en el que el músico ha compartido parte de su trabajo musical desde enero de 2016. La mayoría de sus composiciones están en inglés, pero también cuenta con otras canciones en español, como "Algo mágico", en la que colaboró con el músico Ángel Monzon DMayo y es de temática navideña.

Gerardo no sólo comparte sus propias creaciones, sino que se ha caracterizado por subir clips en los que da su opinión sobre otras y otros músicos. Recientemente, compartió un video donde habla de sus 10 mujeres músicas favoritas, entre ellas reconoce a Norah Jones, Joan Jett, Whitney Houston, Ella Fitzgerald, entre otras.

También ha hecho reflexiones acerca de la industria musical y que es lo que verdaderamente lleva a una música o músico a tomar la decisión de tender por un género musical en específico, la auténtica identificación por los ritmos o se trata de una preferencia motivada por el marketing y los géneros que mejor venden.

Finalmente, González Bañales también ha prestado su voz para enunciar las palabras de mujeres que se encuentran en prisión, de la mano de la Fundación Rebeca Lan, que busca reincidir a la sociedad a mujeres que fueron víctimas de la libertad. En un vídeo reciente, el músico leyó una carta en la que Iztel, una mujer que se encuentra en prisión, cuenta la experiencia de cómo es vivir sin libertad junto a una bebé de dos años.

Gerardo González rompe el silencio de la suspensión de YouTube

Luego de que ayer lunes, cuando Yos anunció que había perdido sus cuentas de YouTube sin previo aviso. EL UNIVERSAL consultó al equipo de YouTube/Google para conocer los motivos por lo que las cuentas de la influencer habían sido desactivadas.

El portavoz de la fuente indicó que desde el 2021, YosStop abrió un nuevo canal en la plataforma, mientras que había sido suspendida de YouTube Partner Program –lo que está prohibido dentro de las pautas de la comunidad-, programa en el que las y los creadores son remunerados para generar más y nuevos contenidos, gracias a la demanda de sus creaciones previas.

De faltar a dicha suspensión –detalló la fuente- abriendo una nueva cuenta en YouTube, la creadora o el creador de contenido se verá afectado con el cierre definitivo de sus cuentas, hecho que ocurrió con Yos. Sin embargo, hace un par de horas Gerardo González compartió en su cuenta de Instagram, que la información difundida por este medio debió de ser proporcionada por un vocero no oficial, ya que en lo que respecta a la cuenta que el creó fue verificada con su nombre e identidad y aseguró que la justificación, concedida por YouTube/Google era inválida.

