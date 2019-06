Yo soy libre de hacer con mi vida lo que a mí me plazca: Daniel Bisogno

El conductor Daniel Bisogno aclaró en el programa "Ventaneando" sobre los rumores y el escándalo que atraviesa a raíz de su divorcio con Cristina Riva Palacio.

Sobre las imágenes y video que circularon recientemente en las redes donde Bisogno aparece besando a un hombre, el conductor señaló que él es libre de hacer con su vida lo que le plazca.

"No hemos dicho nada porque no hay nada nada. Porque yo soy libre absolutamente de hacer con mi vida lo que a mí me plazca", dijo Bisogno.

"Yo soy libre de hacer con mi vida lo que quiera, no le tengo que dar explicaciones a nadie, absolutamente a nadie. Se las tendré que dar a mi hija en algún momento".

Durante la transmisión Pati Chapoy confesó que la conductora Raquel Bigorra había vendido a los medios la exclusiva del divorcio de Daniel.