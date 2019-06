Raquel Bigorra traiciona a Daniel Bisogno y vende exclusiva de divorcio

Durante la transmisión del programa de "Ventaneando", Pati Chapoy confesó que Raquel Bigorra vendió a una periodista la exclusiva del divorcio de Daniel Bisogno con Cristiva Riva Palacio.

Tras la confesión de Chapoy, el conductor que actualmente está envuelto en escándalo, señaló que se siente traicionado por Bigorra y su esposo Alejandro Gavira, pues mantenía una relación cercana y además son compadres. Además precisó que la conductora cubana incitó a que su exesposa a levantar una denuncia civil y una penal en contra de él.

"Si algo no podría yo creer en mi vida, sería esto. Sobre todo porque la amistad es muy cercana: somos vecinos y compadres".

"Sin embargo, comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Empecé a notar cierto cambio en la forma de proceder de Cristina. Empecé a notar que iba mucho a casa de ellos a platicar. La encaminaron (Bigorra y Alejandro) para levantar una denuncia civil y penal”, indicó el conductor.

El comediante detalla que contrató a Claudia Ramírez de Richter y su esposo Ulrich como abogados mientras que Riva Palacio se alió con el abogado del conductor para meter la demanda.

Asimismo, especifica que en la demanda pedía grandes cantidades de dinero como indemnización.

"Habían convencido (Bigorra y Alejandro) a Cristina pedirme una cantidad de dinero que no he visto y que no veré en mi vida".

Durante el proceso de separación, Bisogno dice que Cristina y él se dieron cuenta de la traición de Bigorra y Gavira.

"Podrán de acusarme de maldito, de puto, de lo que quieran, pero de tonto no".

Pati Chapoy por su parte dijo que Bigorra vendió seis portadas a distintas revistas de espectáculos con la polémica de Daniel Bisogno.

Bisogno señala que llegó a un convenio de separación con Riva Palacio y que actualmente mantiene una "relación maravillosa, mi hija está conmigo los días que yo quiero", tras darse cuenta de la traición de Bigorra y su esposo.

"Lo mejor es que nos unió el cariño y no nos va a separar el odio", dijo Bisogno

En mayo pasado surgieron los rumores de separación entre Daniel Bisogno y su pareja Cristina Riva Palacio con quien mantenía una relación desde 2014.