"Yo soy Betty, la fea": ¿Betty fue la verdadera villana de la telenovela?

Más de dos décadas después de su estreno, la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea" vuelve a ser tema de conversación ya que se encuentra en el Top 10 del contenido más visto en Netflix México desde que fue agregado a la plataforma en 2019.

La exitosa serie protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello cuenta con aproximadamente 30 adaptaciones alrededor del mundo, siendo "La fea más bella" una de las más conocidas por el público mexicano. Sin embargo, y gracias a su incorporación al catálogo de Netflix, la entrañable historia ha llegado a un público más joven en toda Latinoamérica, y ha desatado una serie de debates sobre quién es el verdadero villano de la telenovela.

En 2010, "Yo soy Betty, la fea" ganó el Récord Guinness a la telenovela más exitosa de la historia. FACEBOOK/ NETFLIX

En su momento, "Yo soy Betty, la fea" rompió esquemas al presentar una historia distinta a la de la mayoría de las telenovelas. Una protagonista que no cumple con los estándares de belleza convencionales, y que a pesar de al final atravesar un cambio de look, jamás se aleja de su esencia y conserva su distintiva personalidad introvertida, así como sus lentes y brackets. Un cambio de look discreto que no traiciona la premisa de la historia.

Por su parte, el protagonista masculino Armando Mendoza es un ejecutivo "mujeriego" y "patán" que dista de ser el clásico "galán de telenovela", personaje que a la fecha sigue generando debate sobre si merecía un final feliz al lado de Betty.

Desde su llegada a Netflix el 11 de octubre de 2019, "Yo soy Betty, la fea" se ha mantenido en el top 10 de México. REUTERS/ LUIS RAMÍREZ

Los supuestos villanos

Los villanos "oficiales" de "Yo soy Betty, la fea", por decirlo de alguna manera, son Marcela Valencia, Patricia Fernández y Daniel Valencia, ente otros, ya que son quienes a grandes rasgos se oponen a los objetivos de los protagonistas.

Marcela Valencia, interpretada por la colombiana Natalia Ramírez, forma un triángulo amoroso junto a Betty y Armando Mendoza -romance principal de la telenovela- lo que por ende la convierte en la supuesta villana.

En redes sociales ha surgido un debate entre quienes defienden a Betty, y quienes consideran que Marcela Valencia es la verdadera víctima de toda la telenovela, ésto debido a que "Betty, la fea" tiene un romance ilícito con Armando Mendonza mientras que Marcela Valencia es su prometida.

Los defensores de Betty

Dentro de las páginas y grupos de Facebook de fanáticos de "Yo soy Betty, la fea" existen también quienes niegan la teoría de Betty como la villana de su propia historia, al considerarla un personaje complejo que a lo largo de la historia recibió acoso y menosprecio debido a su apariencia física. Un personaje humano que cometió errores igual que cualquier otro en la telenovela.

¿El "galán" de la telenovela, es el verdadero villano?

El personaje Armando Mendoza, interés romántico de la protagonista, ha sido también considerado por los fans como el verdadero villano de "Yo soy Betty, la fea", sobre todo al darle un segundo vistazo desde la actualidad, donde las actitudes machistas son analizadas desde un nuevo punto de vista.

Definitivamente uno de los aspectos más aplaudidos de "Yo soy Betty, la fea" son sus personajes, que al ser descritos como "complejos" ,"humanos", y "realistas" es fácil que la audiencia se sienta identificada y se generen debates infinitos sobre quién debería ser considerado víctima o villano.

