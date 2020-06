"Yo sigo apoyando a nuestro presidente": Damián Alcázar

El actor mexicano Damián Alcázar, respondió a falsas noticias sobre haberse arrepentido de votar por el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador, esto a través de un video que circula en redes sociales.

Una cuenta que suplantaba la identidad del actor en Facebook, compartió una fotografía de él con la descripción: "Me siento tan decepcionado, traicionado, lamento haber dado mi apoyo a un hombre mentiroso y pusilánime; López no valía la pena".

El michoacáno de 67 años no tardó en responder: "Este video no es para niños, es para adultos, para esos adultos pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles, que crean las fake news, a todos ellos; a mi no me metan en sus cosas", señaló durante el clip que circula en Twitter.

Además, el histrión reafirmó su lealtad con el gobierno mexicano: "Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años, ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano y lo está haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes".

Finalmente, culminó: "Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno pues ese es asunto suyo, pero a mi no me metan, no me pongan en sus fake news, por favor".

"Suban una foto de ustedes y digan `Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y me siento defraudado´, yo no, yo sigo apoyando a nuestro presidente que lo está haciendo como un verdadero hombre, si señor", añadió para concluir.

Por la admiración y el enorme respeto para un gran artista y un gran compañero,víctima de las fake news,pido a Uds. ver y multiplicar con RT este video del queridísimo @DamianAlcazar,cuya imagen quiso utilizar la derecha. Para Damian -como para mi-es un honor estar con Obrador. pic.twitter.com/aXY2NbXYq6 — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) June 2, 2020

jb