Yeison Jiménez quiere ser “Tu amante”

El cantautor colombiano Yeison Jiménez es actualmente una de las figuras musicales más queridas y reconocidas de su país natal, y su fama sigue creciendo ahora que incursiona en nuevos mercados como el mexicano. Bajo el sello de Fonovisa, discográfica especializada en los sonidos regionales, el músico lanza su reciente sencillo “Tu amante”, una letra bastante sugestiva y llegadora con la que espera conquistar a un público que tiene muy arraigada la esencia grupera y ranchera.

“Estoy muy feliz. El hecho de comenzar un camino internacional me llena de gozo y de alegría, de saber que todos los grandes tuvieron que pasar por este tipo de cosas y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Vengo con esta nueva canción que se llama ‘Tu amante’, no es mi primer tema, pero obviamente para México sí es mi primer lanzamiento. Yo este año cumplo ya 10 años haciendo música regional, soy colombiano, de Manzanares, Caldas, una población cafetera paisa y estoy muy feliz de poder presentar al mundo una propuesta un poco lujuriosa y romántica, pero muy a mi estilo”, comparte en entrevista.

Yeison tiene casi 700 mil oyentes mensuales en Spotify y una comunidad de 3.1 millones de seguidores en Instagram, por mencionar algunas de sus redes sociales que siguen incrementando sus números por la manera tan especial que tiene el cantautor de conectar con el público a través de canciones de amor y desamor directas y muy sinceras. Su anterior disco publicado en 2019 se llama “Mi promesa”, pero en 2020 publicó un material llamado “Track by track” donde explica cómo fue lanzando sus canciones más recientes. Otros álbumes que ha publicado están “Todo de mi Vol.4” y “Con el corazón”.

“Yo soy compositor y cada que escribo una canción trato de que sea diferente a la anterior y trato también de elegir temas que no haya en el mercado, porque pienso que esa es una buena manera de impactar, de crear sorpresa en la gente. Y es lo que he venido haciendo durante todos estos años de carrera y pienso que me ha funcionado muy bien, el solo hecho de escribir mis canciones y decidir a dónde me quiero tirar con el siguiente tema, es una bendición muy grande”.

En cuanto a su relación con la música regional, recuerda que lo primero que comenzó a cantar fue la música ranchera de Pedro Fernández y Vicente Fernández, alrededor de los seis o siete años y desde siempre se ha inclinado por estos estilos, ha hecho también salsa y grabará vallenato, además, no descarta el incursionar en la banda.

Yeison adelanta que ya tiene un nuevo material preparado, del cual estará lanzando nuevos temas, también le interesa desarrollar colaboraciones con intérpretes mexicanos, ha mandado propuestas a Gerardo Ortiz y Calibre 50, incluso también quiere hacer mancuerna con Christian Nodal y Alejandro Fernández.