Ye estaba en su destino

A diferencia del año pasado, esta vez el formato de Mexicana Universal, certamen de donde se elegirá a la representante nacional que dará batalla en el certamen de Miss Universo, durará sólo tres domingos al aire por Azteca Uno.

El primero ya sucedió el pasado 9 de junio donde se presentaron a las 31 concursante de la República, este 16 de junio se eliminará a la mitad de las chicas y el próximo 23 de junio habrá tres reinas coronadas: La que va por Miss Universo, la que va por la corona de Miss International y la que competirá por ser Reina Hispanoamericana, las tres licencias que tiene Lupita Jones para llevar la belleza del país por el mundo.

En cuanto a Jalisco se refiere, la representante de nuestro Estado es Sofía Aragón, quien primero había llegado a la preparación como “designada”, esto quiere decir que otros Estados no tuvieron representante y la organización determina que otras entidades pueden incluir en la competencia a una segunda competidora que tenga las aptitudes y actitudes. En este caso concursarían por la corona nacional tanto Sofía como Dorothy Sutherland, quien el año pasado ganó el título de Mexicana Universal Jalisco 2018; sin embargo, Dorothy no se presentó a distintas actividades previas al certamen, según se destacó en un comunicado de prensa, por lo que fue destituida del nombramiento.

Lorena Vila, directora de Mexicana Universal Jalisco, compartió en entrevista que cuando ocurrió la destitución, quien tendría que asumir el título era Michel López Sosa -la suplente de Dorothy- pero como ella no estaba en preparación, hubiera llegado sin ningún tipo de entrenamiento a la competencia, por eso se tomó la decisión de darle la corona a Sofía Aragón, quien ya se estaba preparando y estudiando. Entonces, Michel será designada Mexicana Universal Jalisco 2019 para competir a nivel nacional en 2020, en el formato que realizan Azteca y Lupita Jones y así poder estar a la par de las demás concursantes.

Esto no quiere decir que no habrá certamen local en los próximos meses, Lorena Vila señala que se prevé se realice en febrero del 2020 y previamente buscar a las aspirantes y prepararlas para la justa local, en ese sentido, la que gane la corona, estaría participando en el certamen nacional que organizan Lupita Jones y Azteca en 2021.

Vive su sueño

Sofía tiene muy claro que los sueños se hacen realidad a través de la persistencia y el trabajo, muestra de ello es que hoy a través de su esfuerzo ya ostenta la corona de Mexicana Universal Jalisco y ahora va por la nacional.

“El certamen (local) fue en noviembre del 2018 y quedé como primera finalista, un mes después me marca mi coordinadora y me dice que quiere luchar por mi ‘designación’, esto sucede cuando hay Estados que no tienen coordinación o representante, en este caso cuatro Estados no tenían representante y el punto es que esos lugares se abrieron para Sinaloa, Nayarit, Querétaro y Jalisco y a mí se me dio la ‘designación’, para mí eso fue una excelente oportunidad porque me di cuenta que tenía las aptitudes para un nacional, pero que tenía que esforzarme al doble con más trabajo y entrega”, comparte en entrevista.

Cabe señalar que Sofía no es ninguna improvisada, ella se estuvo preparando con dedicación todos estos meses: “Llegué al nacional el 2 de junio y la titular de Jalisco (Dorothy) no se presentó, por lo tanto se me dio a mí la corona y ahora soy Mexicana Universal Jalisco. De hecho, muchos ojos se voltearon hacia acá para ver qué es lo que va a hacer Jalisco, porque es un Estado que representa una fortaleza en los certámenes de belleza, de aquí salió Ximena Navarrete. Ahora me queda la responsabilidad completa de que Jalisco tiene reinas fuertes, preparadas, comprometidas y responsables, y además quiero demostrar que si por algo no gané el certamen pasado, tengo todas las capacidades y aptitudes para triunfar este año”.

Sofía es escritora y conferencista y su enfoque principal es llevar un mensaje de autoestima y motivación a las personas: “Tú puedes conseguir cualquier cosa que te propongas, pero te lo tienes que proponer no solo con acciones, también con el pensamiento y con el corazón. Cada una de nuestras emociones y pensamientos generan vibraciones energéticas y a veces creemos que con actuar vamos a lograr las cosas, pero también hay que sentirlas, si no lo haces es muy difícil que se vuelven realidad. Entonces, para mí es importante comunicar este mensaje y demostrarle al mundo que está en sus manos hacer la vida que quieran”, finalizó.