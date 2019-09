Yanin cuelga el delantal de "Masterchef, la revancha"

Yanin no logró quedar entre los diez mejores cocineros de "MasterChef, la revancha". La concursante se convirtió en la expulsada de este domingo después de fallar en el reto de eliminación en el que debían preparar un postre con café.

Los concursantes recibieron buenos comentarios de los chefs a pesar de tener algunos errores en ingredientes como el caso de Pastor o en cuanto a emplatados como Patricia y lo que dejaron claro fue que el nivel de la competencia cada vez es mayor.

"Estoy muy contento con todos, todos entregaron buenos platos, las técnicas estuvieron bien logradas", comentó el chef José Ramón.

Después de deliberar decidieron que Yanin había sido la peor ya que en su postre no se percibía el sabor a café.

"Estéticamente estaba todo bien pero no era lo que estábamos pidiendo", dijo José Ramón.

Fue así que la cocinera se despidió entre lágrimas recordando la mala relación que tuvo con algunos de sus compañeros.

"Me gustaría decirle a la gente que cuando todo el mundo está en contra tuya no se rindan, yo no me rendí y hoy me voy porque no puse suficiente café", dijo.

"Yo buscaba seguir aquí por orgullo y por amor a la cocina".

Noche exótica

Previo al reto de eliminación, los cocineros se enfrentaron ante ingredientes fuera de lo común al tener que preparar jabalí y avestruz. En esta etapa Cyntia, Pastor y Doña Clarita presentaron los mejores platos por lo que para el siguiente reto hicieron equipo.

Pero todavía faltaba el segundo reto de salvación en el que la cocina de "MasterChef" se llenó de erotismo al tener que preparar un plato seductor utilizando productos del mar.

Para el reto llegaron dos chefs invitadas, Adria Marina y Colibrí Jiménez quienes explicaron sobre la cocina con ingredientes afrodisiacos.

"Yo creo que la cocina es una parte de dar amor, de dar placer; tenemos también ese privilegio de poder compartir a través de las sensaciones los sabores", explicó Colibrí.

