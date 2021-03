Yalitza Aparicio revela que sufre una enfermedad

Por su propio descuido y por no prestar atención a los cambios que estaba sufriendo su piel, Yalitza Aparicio permitió que se le desarrollaran manchas en su rostro.

Así lo compartió a través de un video publicado en su canal de YouTube donde dijo que normalmente se piensa que los famosos tienen piel perfecta, pero la suya no lo es porque tiene manchitas en los pómulos.

"Me salió más o menos terminando el tour de 'Roma'; comenzó con una pequeña mancha aquí (pómulo izquierdo) la cual yo ignoré porque pensé que era consecuencia del acné, porque también sufrí de acné", explicó Aparicio.

"Lo dejé, no supe ni en qué momento, qué pasó, cuando vuelvo a prestar atención las manchas ya habían abarcado una suficiente parte de mi rostro", dijo.

De acuerdo con Yalitza se trata de Melasma, que según su descripción es "hipermelanosis adquirida, crónica, recurrente y simétrica", que se traduce en manchas color café en áreas expuestas al sol.

La reacción de Yalitza fue la de buscar una solución más rápida sin darse cuenta de que había comenzado siendo algo pequeño y ella lo dejó crecer, lo cual consideró que fue un error.

Además Aparició compartió que estuvo recibiendo consejos de amigos pero cada piel es distinta por ello recomendó a su público acudir con especialistas de la piel para saber qué productos utilizar en caso de pasar por lo mismo que ella.

Yalitza contó que el problema comenzó con pequeñas manchas que son resultado tanto de la genética como de la falta de cuidado pues a ella le encanta el Sol. Gracias a un video que le envió una amiga pudo sentirse mejor con respecto a su rostro.

"Me di cuenta que muchas veces nos entra esta frustración por cómo nos vemos físicamente y claro a quién no, es tu rostro, cuando te ves en el espejo dices 'que me pasó, no estaba así, en qué momento me descuidé', pero después de ver este video me di cuenta que lo más importante también era escuchar a nuestra piel".

"Lo importante es conocer a las personas, olvidarse un poco también de esta apariencia que aunque nos llega a afectar a quienes lo sufrimos lo importante siempre va a ser lo que tenemos en el corazón, lo que le damos a la gente".

De acuerdo con Aparicio su doctor le explicó que no se cura de la noche a la mañana y tampoco se quitará por completo pero con el tratamiento que sigue se puede controlar.

Yalitza Aparicio inicia rodaje de su segunda película

Tres años después de su irrupción en el cine con el fenómeno "ROMA", Yalitza Aparicio vuelve a la pantalla grande, pero ahora con una historia de terror.

La oaxaqueña, quien hasta antes de pisar un set, estudiaba para ser profesora, está siendo dirigida por Luis Mandoki, realizador de "Voces inocentes".

"Presencias", título del largometraje, tiene como locación principal Tlalpujahua, municipio michoacano al que se le conoce como el lugar de la Eterna Navidad, pues todo el año producen esferas.

En el elenco también se encuentran Alberto Ammann y Gerardo Taracena, siguiendo todos los protocolos sanitarios necesarios, incluyendo el tapabocas en todo momento.

La cinta cuenta la historia de un hombre que pierde a su esposa y va a recluirse a una cabaña en el bosque, donde pasan cosas extrañas.

Tlalpujahua es el pueblo que fue inundado a principios del siglo 20, ocasionando la muerte de varias personas, cuya presencia señalan puede verse aún en el bosque.

Es sede anual de Feratum, festival de cine de género, que realiza la Marcha de las Bestias, a la cual asisten cientos de personas, varias de ellas caracterizadas como monstruos y portando fogatas.

AC