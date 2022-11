Yalitza Aparicio: La actriz reflexiona sobre el abuso a las mujeres

Que la justicia encuentre las formas correctas para castigar el abuso a mujeres, es el llamado que hace Yalitza Aparicio, la actriz nominada al Oscar por su trabajo en "ROMA".

Esta mañana, junto con la chilena Daniela García ("Una mujer fantástica") y la española Ester Expósito ("Élite"), presentó el serial documental "Peace, peace, now, now", sobre la supervivencia de mujeres a la violencia, en distintos países latinos.

Para el material, Yalitza tuvo encuentros con mujeres violentadas en Guatemala; Daniela en Colombia, Ester en México y Shirley Manson, líder del grupo de rock Garbage, en Chile.

Los cuatro episodios serán estrenados por Star+ el próximo 23 de noviembre, dos días antes del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, establecido por la ONU.

"Me di cuenta que hay muchas cosas que desconocemos y hemos ido repitiéndolas. Cuando supe que me tocaban las abuelas de Sepur Zarco (mujeres con violencia sexual durante la guerra civil), encontré que no había información suficiente y fue doloroso, porque aunque era otro país, pasaban por cosas similares al mío", dijo Yalitza.

"Ves cifras y te das cuenta de lo que está sucediendo y da un coraje inmenso, que la justicia encuentra las formas correctas para no seguir cayendo en estas cosas", subrayó durante una charla.

Un aprendizaje para Yalitza

La también actriz en "Presencias" y la nueva temporada de "Mujeres asesinas", consideró que el hecho de que las participantes se empaparan de la situación en países ajenos, fue de aprendizaje.

"Es un problema global y contar esta historia (en otro país al originario) nos ayuda a tener esa parte neutral e ir tomando en cuenta detalles que luego dejamos ir. Es una lucha que debemos todas y todo en el mundo".

"Una de las abuelas (entrevistadas) me dijo que en el momento que comenzó todo para buscar justicia y se señalara al culpable, sabrían que era doloroso, pues era algo que tenían enterrado y que al final no era pedir justicia para ellas, sino para que quede marcado y no se vuelva a repetir", recordó.

Te podría interesar: Yalitza Aparicio destaca en el regreso de Mujeres asesinas

"Peace, peace, now, now", fue un proyecto que comenzó Daniela García previo a la pandemia y se rodó durante esta. Es co producida por la activista Lydia Cacho y dirigida, entre otras, por Isabel Coixet ("Mi vida sin mí") y Pepa San Martin ("Rara").

Está confeccionado en su mayoría por mujeres, bajo la producción de Jaime Villarreal y las empresas Alto Andes Films y Talent on the road, liderada esta última por chicas.

LSPC