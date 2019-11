Yahir es víctima de la delincuencia en EU

Yahir sufrió un robo nuevamente, esta vez, al cantante le robaron una tapadera de su automóvil en Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, Yahir detalló que se llevaron la tapadera de su Pickup en el estacionamiento del hotel en el que se hospedaba.

"Me robaron otra vez, voy saliendo del hotel, estoy en Phoenix, la tapadera de mi Pickup se la llevaron en Estados Unidos, ya vino la policía, no se van a hacer responsables de nada, el hotel tampoco se hace responsable de nada; lo digo para que no se queden aquí, sí está cabrón", expresó.

Yahir explicó que ni la policía ni el hotel se harán responsables de su pertenencia.

Hace apenas unas semanas, el ex integrante de "La Academia" informó que había sido asaltado saliendo de hacer ejercicio en plena luz del día.

Yahir Othón Parra, nombre del cantante nacido en Hermosillo, Sonora, recomendó no hospedarse en las Springhill Suites.

AC