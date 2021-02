"Ya ofrecieron más de 100 vacas": Luisito Comunica, de nuevo en el ojo del huracán

El youtuber Luisito Comunica una vez más causa indignación en redes sociales. Esta ocasión, los comentarios polémicos surgen del contenido que generó durante su viaje a África.

El influencer subió una fotografía de Arianny Tenorio, su novia, junto a un hombre de Nairobi, en la que se leía "Ya ofrecieron más de 100 vacas por Arisita". El comentario fue calificado como machista por cibernautas, pero también señalaron el hecho de que Luis Arturo Villar Sudek -como realmente se llama el youtuber- usa no sólo a su novia para sus fotos, sino también a las personas nativas como decoración, o "props".

Asimismo, una publicación de Instagram donde escribió "Qué bien la pasé con estos bros" también indignó a usuarios de redes sociales, bajo el mismo argumento de usar a nativos como accesorios en fotografías. Además, en los comentarios de esta aplicación, el creador de contenido fue acusado de copiarle al influencer Rubén Díez, conocido como lethalcrysis.

No es la primera vez que el youtuber con 23.3 millones de seguidores en Instagram es criticado. A inicios de la pandemia también viajó a África; en redes le cuestionaron el porqué decidió viajar y no respetar el confinamiento, además de que pone en riesgo a comunidades que no tienen acceso a servicios médicos de calidad.

La foto de su novia con una botella de mezcal que se llama "Tus nalguitas serán mías", por el cual se disculpó, dio mayor visibilidad el tema de la apología de la violación. Este incidente resurgió tras la denuncia de Nath Campos, quién sufrió una violación por el youtuber Rix, y dio pie a la discusión sobre el ambiente tóxico que se vive entre los credores de contenido mexicanos en Youtube.

JM