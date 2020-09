“Ya no estoy aquí”, la gran ganadora

La ceremonia del Ariel se realizó anoche, con “Ya no estoy aquí” como una de las cintas más ganadoras, al recibir el Ariel a Mejor dirección (Fernando Frías de la Parra) y Mejor película, entre otros galardones. En esta edición número 62 de los premios el Ariel de oro para trayectorias fue para la compositora Lucía Álvarez y la actriz María Rojo.

Por la contingencia sanitaria la ceremonia se llevó a cabo de manera distante, con la conducción de Verónica Toussaint y Roberto Fiesco: los ganadores se conectaron desde su hogar para brindar el breve mensaje en agradecimiento. La noche comenzó con la entrega a la Mejor actuación masculina, que recibió Raúl Briones por “Asfixia”. Mónica del Carmen se llevó la categoría femenina, por la misma cinta. Luis Alberti fue reconocido como Mejor actor principal, por “Mano de obra”; la categoría femenina fue para Edwarda Gurrola, por “Luciérnagas”.

El premio para el Largometraje documental fue para “El guardián de la memoria”, de Marcela Arteaga.

“Ya no estoy aquí” recibió los premios de Mejor diseño de arte (Taísa Malouf Rodrigues y Gino Fortebuono), Guion (Fernando Frías de la Parra), Maquillaje (Itzel Peña García y María Elena López), Sonido (Javier Umpiérrez, Yuri Laguna, Olaitan Agueh, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht), Vestuario (Magdalena de la Riva y Gabriela Fernández), Fotografía (Damián García) y Edición (Yibrán Asuad y Fernando Frías de la Parra). La cinta le mereció también a Juan Daniel García la estatuilla a la Revelación actoral.

“Belzebuth” recibió los galardones de efectos visuales (para su equipo completo) y para efectos especiales (Ricardo Arvizu). La mejor película iberoamericana fue “Dolor y gloria”, del cineasta español Pedro Almodóvar (España).

Mónica Lozano Serrano. La presidenta de la AMACC ofreció un breve pero sentido discurso durante la ceremonia. Reconoció el talento de los nominados de este año, y señaló la importancia de seguir apoyando al cine, sin dejar de proteger los recursos que están destinados a su realización.

Lista de principales ganadores

Alcanzan la gloria

Revelación actoral: Juan Daniel García/ “Ya no estoy aquí”.

Ariel de Oro: Lucía Álvarez (compositora) y María Rojo (actriz).

Diseño de arte: “Ya no estoy aquí”.

Fotografía: Damián García/ “Ya no estoy aquí”.

Guion original: Fernando Frías de la Parra/ “Ya no estoy aquí”.

Guion adaptado: John Sayles y Guillermo Munro Palacio/ “Sonora”.

Ópera prima: David Zonana/ “Mano de obra”.

Largometraje de animación: “Olimpia”/ J. M. Cravioto.

Mejor actor: Luis Alberti/ “Mano de obra”.

Mejor actriz: Edwarda Gurrola/ “Luciérnagas”.

Mejor dirección: Fernando Frías de la Parra/ “Ya no estoy aquí”.

Mejor película: “Ya no estoy aquí”.

JL