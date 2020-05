"Ya es hora" de escuchar a las cineastas

Hace un año, las mujeres de la industria audiovisual en México emprendieron “Ya es hora”, iniciativa nacida en la pasada edición de los Premios Ariel, con la que actrices, directoras, editoras, productoras y guionistas, entre otras profesionales, buscan establecer nuevas plataformas, dinámicas y oportunidades para que las mujeres sean quienes cuenten sus propias historias a través de sus voces, inquietudes y experiencias.

Jimena Montemayor, directora, fotógrafa, guionista y participante de “Ya es hora”, señala la urgencia y prioridad por que las mujeres impacten creativa y políticamente en sus entornos partiendo desde su vocación cinematográfica: “Nos hemos encontrado muchas mujeres con las que no solemos convivir o que no nos conocíamos con las mismas necesidades de cambiar y apoyarnos entre todas, de escuchar, de querer cambiar discursos, formas de hablar. Empezamos por ahí”.

Parte de los proyectos de esta iniciativa ahora llega a plataformas como YouTube y Spotify, en donde compartirán “Ya es hora”, en formato podcast, en el que estas mujeres abordarán diversas perspectivas del quehacer creativo, así como los retos que enfrenta la industria audiovisual para ser más justa y totalmente incluyente desde la visión femenina.

El capítulo inicial contó con la participación de Alejandra Márquez Abella (directora y escritora) y Penny Oliva (editora y periodista), quienes se enfocaron en “El lenguaje cinematográfico y mirada femenina”. A la espera de compartir el segundo capítulo y definir días y horarios en el que éste y las demás emisiones estén disponibles, Jimena Montemayor resalta que este espacio sumará a más mujeres que han marcado su historia en la industria.

“La idea es generar muchos diálogos, el siguiente podcast será nuevamente con Alejandra Márquez y Penny Oliva, para hablar sobre la representación de la mujer como objeto del deseo en el cine, habrá una invitada especial y también hablarán sobre un artículo de Laura Mulvey, una académica feminista del cine. Progresivamente participarán actrices, productoras, se abrirá el discurso para enriquecerlo, pues cada quien tiene distintas preguntas que resolver desde sus espacios”.

Experiencia femenina

Además de este podcast, Jimena Montemayor explica que también se trabaja en la realización de un protocolo contra la violencia de género, así como en tener espacios laborales libres de violencia, siempre con la intención de crear y fortalecer a las mujeres sabiendo que existe esta red de apoyo y acción.

“Crecimos con narrativas de lo que significaba ser mujer, pero no escrita por mujeres. Yo veía películas que forjaron en mi adolescencia cómo tenía que ser una mujer en una relación, y nunca fueron narradas por mujeres. Crecimos creyendo y aceptando ciertos mensajes que no tenían que ver con nuestra experiencia femenina real. Espero que las niñas y adolescentes tengan un nuevo espejo en los próximos años”.

Jimena Montemayor explica que si bien estos contenidos son realizados por mujeres, confían en que los hombres también se sumen como espectadores para que también conozcan de viva voz las experiencias femeninas: “Como si ellos no fueran víctimas también del patriarcado y no fueran responsables de cambiar y democratizar las historias y las voces. Es muy impresionante como pareciera que no les toca o corresponde”.

Pendientes

Conforme Jimena Montemayor participa en “Ya es hora”, la cineasta -directora de “Como pez en el agua” y “En la sangre” - también trabaja en la posproducción de su filme “Mujeres del alba”, que pese a bajar su ritmo ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, está a la espera de saber cómo se reactivarán los festivales cinematográficos para iniciar su ruta de exhibición.

Toma nota

Podcast "ya es hora" en el canal de YouTube y Spotify (Ya Es Hora).

AC