Ximena Sariñana tomará la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez

El próximo domingo 16 de mayo, Ximena Sariñana ofrecerá un autoconcierto desde la Ciudad de México en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en punto de las 20:00 horas. La velada, organizada por Ocesa, será transmitida vía streaming para el público del interior de la República que quiera presenciar el espectáculo de la cantautora, en el que hará un recorrido de todos sus éxitos, interpretando también sus temas más recientes, como el sencillo “A no llorar”.

“Estamos súper emocionados porque esto de alguna manera puede ser un atisbo de lo que puede ser la nueva normalidad, estamos ansiosos ya de regresar a esto, porque es como ver la luz al final del túnel”, cuenta en entrevista Ximena, quien recuerda que ya había pasado mucho tiempo de que no tocaba en vivo con público presencial.

“Hace unos días tuve un pequeño concierto acústico en un lugar con muy poca gente, éramos como 40 personas y esa fue como mi primera vuelta al escenario, pero no se compara con lo que vamos a vivir ahora, porque el autoconcierto es en un lugar grande con una producción a la que estábamos acostumbrados a tener, con mis músicos, mis bailarinas y el público… pero en autos, además (se verá también) vía streaming, así que será una cosa muy interesante y muy divertida”.

Para Ximena es importante volver a conectar con el público de manera directa, aunque de momento sea bajo este esquema, señala que la gente tendrá un espacio determinado para salir de su coche y poder disfrutar mejor del show, sin pasar por alto las normas sanitarias, pues están para cumplirse.

“Estoy muy ansiosa de ver la respuesta del público, de sentirlos y de que conozcan también las nuevas canciones, ver el impacto que han tenido. El concierto será un experimento para todos, tanto para la producción como para nosotros, estamos intentando rescatar muchas cosas que para nosotros funcionaban increíble antes de la pandemia, hay nuevas coreografías y una producción que será lo suficientemente apantallante para que pueda llegar a los coches, todo es volver a explorar y ver qué funciona y qué no, será un show de mucha calidad y con muchas emociones”.

Con disco en puerta

Ximena está promoviendo “A no llorar”, su sencillo más reciente, “ha tenido una respuesta súper linda del público y de mis propios colegas también, creo que es una canción que ha conectado mucho y estoy contenta porque ya hacía falta escuchar nuevas cosas, además se vienen nuevos lanzamientos que van a estar sucediendo en los próximos meses. El disco ya está casi terminado, faltan detalles que toman tiempo y estamos a la expectativa de cómo pinta el año, de si habrá la posibilidad de trabajar un álbum como estamos acostumbrados a hacerlo, con una buena gira, y encontrar nuevas formas de promocionar, no hay que precipitarse, sino estar a la expectativa de lo que va sucediendo”.

Ximena también grabó el cover de “Se fue” de Laura Pausini en colaboración con Little Jesus y Elsa y Elmar, una reversión con sonidos de bachata futurista. “Estuvo padrísimo colaborar con ellos, me encanta trabajar con mis amigos, además he sido fanática de Laura Pausini desde muy chica y qué increíble cantar esta canción tan emblemática de su carrera”, remata.

Se une a la cinta “La casa de las flores”

Ximena volverá a darle vida a “Carmelita” en la película de Manolo Caro, “La casa de las flores”, proyecto de Netflix que comenzó como una serie que duró tres temporadas. “Tuve la posibilidad de hacer una participación especial, estoy emocionada de que otra vez puedan verme interpretando a ‘Carmelita’, estoy contenta de formar parte”.

JL