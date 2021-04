Netflix destapa sus novedades “La casa de las flores” tendrá película.

Entretenimiento. Fotograma de “Selena: La serie, Parte 2”; estreno el 4 de mayo, 2021. CORTESÍA NETFLIX

Netflix amanece con buenas noticias para el público consumidor de series y películas. Bajo el slogan “Muy pronto”, la plataforma presenta los contenidos que próximamente el público de México y a nivel internacional podrá disfrutar en los siguientes meses del 2021.

Revela que la serie “La casa de las flores” ahora tendrá su película y en ella los hermanos “De la Mora” irán en busca de un tesoro; la dirección es de Manolo Caro.



También da a conocer que Diego Luna creará y dirigirá la serie “Todo va a estar bien”, protagonizada por Flavio Medina y Lucía Uribe, donde también Gael García funge como productor.

Pero esto no se queda ahí, hay otros proyectos que llegarán pronto y de los que ya se sabía, como las segundas temporadas de “Control Z” y “¿Quién mató a Sara?”, así como la segunda parte de “Selena, la serie”.

Pero si eres amante de los “dorilocos”, las “gomichelas”, o las conchas con chorizo y queso, no podrás perderte la serie documental “La divina gula”.



Y si lo tuyo son las comedias, “Guerra de vecinos” con Vanessa Bauche y Ana Layevska será una gran opción. La trama contará la historia de “Leonor” y “Silvia”, quienes, tras un altercado que las enemistó, terminan reencontrándose por obra del destino como vecinas en una exclusiva colonia de alta alcurnia.



Otros proyectos que también se aproximan son: “El comediante”, con Gabriel Nuncio; “Fondeados”, con Aldo Escalante; “Jugando con fuego Latinoamérica”; “Dale gas”, con Benny Emmanuel y Sylvia Pasquel; “La venganza de las Juanas”, con Zuria Vega, Carlos Ponce y Renata Notni; “Red Privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?”; “Selva trágica”; “Una navidad no tan padre”, con Héctor Bonilla y Angélica María; “Una película de policías”, con Raúl Briones y Mónica del Carmen, y el show de stand up “Alan Saldaña: encarcelado”, el cual se estrenará el próximo 6 de junio.

Epicentro de producciones

México es el epicentro de producciones originales de Netflix que se están desarrollando en distintos géneros e historias; ante ello, Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica, puntualizó que tan solo en este año se anunció una inversión de 300 millones de dólares en más de cincuenta producciones originales, ya sea locales o globales, filmadas en el país.



“Nuestro país es una capital creativa reconocida en Latinoamérica y en el mundo. Nos emociona ver algunas de nuestras producciones mexicanas viajar por todo el mundo, en países como Estados Unidos, Francia, Brasil, Colombia, e incluso Kenya”.

Compartió además que los planes de inversión y contratación en México siguen firmes: “Planeamos cerrar el año con cerca de 100 colaboradores basados aquí, el triple de los que teníamos hace un año. De esta forma, estaremos aún más cerca de la comunidad creativa mexicana y de los miembros de toda la región a medida que continuamos invirtiendo en el mejor contenido”.

Sobre la competencia

En cuanto a la creciente competencia en el mundo del streaming, Francisco resaltó que siempre se han enfrentado a ésta, ya sea del lado de la televisión tradicional, los videos en internet, o ahora con la llegada de nuevas plataformas: “En la medida en que sigamos invirtiendo en las mejores historias en cada género y le demos a los consumidores el control sobre lo que ven, creemos que más personas seguirán eligiendo a Netflix. Nos entusiasma participar en un entorno competitivo, nos hace mejores y es sano para todos”.

Los títulos internacionales

Finalmente, en cuanto a los contenidos internacionales que llegan pronto están: “Alerta roja”, con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds; “Cobra Kai”, con su temporada cuatro; “Distancia de rescate”, con María Valverde y Dolores Fonzi; “Don’t Look Up”, con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Rob Morgan, entre otros.



También alistan el estreno de la temporada cuatro de “Élite” que llega el 18 de junio; “Emily en París” y su segunda temporada; “El ejercito de los muertos”, dirigida por Zack Snyder donde aparece Ana de la Reguera y la temporada cinco de “La casa de papel”.

También destacan: “La familia Mitchell vs. las máquinas” que se lanza el 30 de abril y donde aparecen Danny McBride, Abbi Jacobson y Maya Rudolph; “La trilogía de la casa del terror”; “Lupin” parte dos, “Maya and the three”, la temporada tres de “Sex Education”; la segunda vuelta de “Sky rojo”, el 23 de julio; “Sweet girl”, “Sweet Tooth” y “The Witcher” con su segunda temporada.

AMD