Ximena Romo vive la diversidad en “Estos no es Berlín”

Durante los primeros meses del año la cinta mexicana “Esto no es Berlín” del director Hari Sama tuvo su presentación oficial en el festival Sundance, ahí además del cineasta acudieron Xabiani Ponce de León, Ximena Romo y Marina de Tavira, los protagonistas del filme, el cual está ambientado en los años ochenta y cuya trama toma aspectos de las vida de Hari Sama. En entrevista, Ximena comparte cómo fue incorporarse a este filme que llega a la cartelera este 13 de diciembre.

“Nos fue muy bien, el público y la crítica nos recibieron súper bien, fue algo inesperado, pero muy delicioso. La película es autobiográfica, de Hari Sama, es la historia de ‘Carlos’ (Xabiani) que viene de una familia un poco disfuncional, y de un ambiente rudo, de jóvenes que juegan a pegarse entre preparatorias. Justo tiene un amigo que es ‘Gera’ (José Antonio Toledano) y ‘Rita’, su hermana –que soy yo– quien tiene una banda de música punk y por azares del destino los invitan a un lugar que se llama ‘Aztec’, que se inspira de un inmueble que realmente existió que se llamaba ‘Bar 9’ y es un lugar en donde la diversidad sexual se encuentra en un momento de libertad, se comienza a apropiar de espacios para proclamar la libertad de expresión y se vuelve un lugar donde los artistas se empiezan a mover y a crear un arte que cuestiona las normas” .

Para la actriz es atractiva esta historia porque retrata ese despertar de la juventud en los ochenta después de vivir la represión. En esta trama, “Carlos”, encuentra su voz en medio del caos. Ximena experimentó subirse a un escenario en vivo para darle credibilidad a la historia que estaba contando a través de “Rita”.

“Era una escena que se tenía que hacer. (El director) lo que me dijo fue que era muy complicado conseguir extras y la estructura para recrear que verídicamente se viera real ese momento y justamente con una banda de la que él es amigo, iban a tener un concierto. Entonces, me dijo, ‘si te avientas, lo hacemos con público real y a ver qué pasa’. Y pues sí, salimos y la verdad es que me estaba muriendo de miedo, fue una experiencia sorprendente, por suerte no pasó nada, pero justo en la película se ve a la gente haciéndonos señas, gritándonos y viéndonos como raros, el ambiente se sentía pesado, pero estuvo bien porque al final era lo que tenía que pasar en la escena”.

El protagonista, Xabiani, en la vida real tiene una banda de pop rock de la cual él es el vocalista, es Fly The Band que está firmada con Sony Music. Para Ximena trabajar con él fue una grata experiencia, con Marina de Tavira tuvo poca interacción en el set. “Fue maravilloso, con Xabiani ya había trabajado antes, en un corto nos habíamos encontrado por ahí, es un chico encantador, y con Marina solamente me tocó una escena, porque justo hay muchos mundos dentro de la película, pero creo que en general y con las críticas que hemos recibido, lo que más se aplaude mucho es el elenco, sí creo que es una película coral”, finaliza.

