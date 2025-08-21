Jueves, 21 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Xava Drago de Coda muere a los 57 años de edad

La información fue confirmada por la importante banda de rock nacional

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

La agrupación mexicana Coda informa la muerte de Xava Drago, su vocalista. NTX / ARCHIVO

La agrupación mexicana Coda informa la muerte de Xava Drago, su vocalista. NTX / ARCHIVO

Este jueves 21 de agosto, la banda mexicana Coda informó el fallecimiento de Xava Drago a los 54 años de edad con el siguiente mensaje compartido en redes sociales:

"Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xaca ha partido" se lee en una imagen compartida con Drago con micrófono en mano. "Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes".

La noticia se da apenas unos días después que el cantante diera a conocer que padecía cáncer de estómago en fase terminal. En ese sentido, Coda despidió a su cantante con un sentido mensaje: "Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna" se lee en el comunicado.

Lee: Policía de Guadalajara anuncia detenciones realizadas en la última semana

El propio Xava Drago había confirmado la fragilidad de su salud días atrás. A principios de agosto, a través de su perfil de Facebook, compartió el siguiente mensaje que conmovió a sus seguidores, amistades y familiares:

"Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida: gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí. Sólo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía".

Coda es una de las agrupaciones importantes del rock nacional con éxitos musicales como "Aún", "Suelto el deseo", "Tócame", "Eternamente sin ti no sé continuar" y "Veinte para las doce".

Te puede interesar: Rescatan a perro atorado en las tejas de un techo en domicilio de Puerto Vallarta

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones