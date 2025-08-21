Xava Drago de Coda muere a los 57 años de edad

Este jueves 21 de agosto, la banda mexicana Coda informó el fallecimiento de Xava Drago a los 54 años de edad con el siguiente mensaje compartido en redes sociales:"Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xaca ha partido" se lee en una imagen compartida con Drago con micrófono en mano. "Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes".La noticia se da apenas unos días después que el cantante diera a conocer que padecía cáncer de estómago en fase terminal. En ese sentido, Coda despidió a su cantante con un sentido mensaje: "Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna" se lee en el comunicado.El propio Xava Drago había confirmado la fragilidad de su salud días atrás. A principios de agosto, a través de su perfil de Facebook, compartió el siguiente mensaje que conmovió a sus seguidores, amistades y familiares:"Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida: gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí. Sólo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía".Coda es una de las agrupaciones importantes del rock nacional con éxitos musicales como "Aún", "Suelto el deseo", "Tócame", "Eternamente sin ti no sé continuar" y "Veinte para las doce".* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB