Recientemente se publicó el primer póster oficial de "Winnie the Pooh: Blood and Honey", una película de terror inspirada en el personaje infantil Winnie Pooh que fue posible debido a que tras casi 100 de su creación, los derechos han pasado al dominio público, por lo que ahora cualquiera puede lucrar con los personajes y la historia de Winnie the Pooh.

En el nuevo póster se lee "Éste no es un cuento para dormir", y se muestra a los entrañables Winnie Pooh y Piglet, esta vez convertidos en personajes de terror que, tras ser abandonados por Christopher Robin, se han vuelto salvajes y los principales villanos de su propia película.

Publican primer póster de "Winnie the Pooh: Blood and Honey". ESPECIAL/IMDb

Esta película es escrita y dirigida por Rhys Frake-Waterfield, con un elenco liderado por Amber Doing-Thorne y Craig David Dowsett.

Debido a que los derechos del personaje pasaron al dominio público, recientemente se anunció el próximo estreno de "Winnie the Pooh: Blood and Honey". ESPECIAL/ IMDb

Hasta el momento se desconocen la fecha de estreno y más detalles sobre "Winnie the Pooh: Blood and Honey", pero se espera un filme tipo slasher que diste mucho de la historia original creada hace casi 100 años.

Las primeras imágenes publicadas a finales de mayo de este año causaron revuelo y sentimientos encontrados entre aquellos que crecieron con el entrañable personaje, pero la curiosidad de verlo convertido en un villano han vuelto tendencia a este filme aún antes del estreno de su primer tráiler oficial.

MR