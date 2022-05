Viral: Winnie the Pooh tendrá una película de terror y fans de Disney reaccionan (FOTOS)

Seguro recuerdas al tierno y esponjoso “Winnie the pooh” con todas aquellas historias que pasó en el “Bosque de los 100 acres”, bueno, ahora esta historia de fantasía se ha transformado a algo muy terrorífico con las primeras imágenes de “Winnie the Pooh: Blood and Honey”.

Se trata de una película de horror que toma a los personajes de “Winnie the Pooh”, gracias a que los derechos son de dominio público.

Esta película es escrita y dirigida por Rhys Frake-Waterfield, con un elenco liderado por Amber Doing-Thorne y Craig David Dowsett.

"Winnie the Pooh":

Porque luego de que entró al dominio público, habrá una película de terror del personaje, llamada 'Winnie the Pooh: Blood and Honey'. pic.twitter.com/HdpW2iNycb — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 26, 2022

Esto es lo que sabemos de "Winnie the Pooh: Blood and Honey"

La película actualmente se encuentra en postproducción, detalla IMDb, y estas primera imágenes dan un pequeño vistazo al estilo “creepy” que tendrá. Según detalla Rhys, el recibimiento de este proyecto ha sido “completamente loco”.

“En la película veremos a ´Pooh´ y a ´Pigglet´ como los principales villanos”, detalló el director, según informó Spinof. “(Ellos) están enloquecidos tras ser abandonados por ´Christopher Robin´al marcharse a la universidad (...) al tener que valerse por sí mismos, se han vuelto salvajes”.

Este proyecto, cuyos detalles de estreno y presupuesto aún se desconocen, está basado en la obra literaria de A.A. Milne y E.H. Shepard, y no la de The Walt Disney Company.

Disney había adquirido los derechos de “Pooh” en 1966 y fue en enero de este año cuando este personaje y el de “Bambi” pasaron a dominio público; es decir, que cualquiera en Estados Unidos podría lucrar con ellos.

Esto debido a que, cuando las obras cumplen 95 años de haberse publicado, se pueden compartir legalmente, sin permiso ni tarifa, según detalla el centro de estudios para el dominio público de la Universidad Duke, en Carolina del Norte.

“Winnie the Pooh: Blood and Honey”: Mejores reacciones y memes

Tras la publicación y viralización de estas imágenes de una nueva versión de “Winnie the Pooh”, algunos usuarios compartieron sus opiniones.

“¿Preparados para ver las cosas más raras y turbias alrededor de esto?”, “Seguimos procesando la noticia” y “¿Qué opinará Disney de esto?”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Desde Enero de 2022, Winnie the Pooh es de dominio público



¿Preparados para ver las cosas mas raras y turbias al rededor de esto?



Por lo pronto, tenemos una película de miedo anunciada https://t.co/6hrpcR1kJr — BaityBait (@BaityBait) May 26, 2022

Winnie The Pooh cambia la miel por la sangre y se convierte en un psycho killer en WINNIE THE POOH: BLOOD AND HONEY, slasher estadounidense de serie B que reinterpreta la leyenda del oso y sus amigos bajo la dirección de Rhys Frake-Waterfield.



¿Qué opinará Disney de todo esto? pic.twitter.com/RpZMFFdtvu — The Horror Lover (@THorror_Lover_) May 26, 2022

desde cuando inicio esta moda de hacer peliculas slasher de personajes infantiles?

primero banana splits

luego arthur

y ahora el winnie the pooh?

luego que sigue? minions taste blood? bugs bunny la venganza? clifort el perro gigante? https://t.co/wYhxcVamrS pic.twitter.com/4vNKR8thuc — RETROSuntapes (@RetroLoquendero) May 26, 2022

