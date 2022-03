Luego del polémico momento que protagonizara Will Smith al agredir físicamente a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar 2022, el actor sigue en boca de todos y la última en levantar la voz al respecto ha sido la actriz Zoë Kravitz, a quien parece que no le sentó nada bien la acción del ganador del premio a Mejor Actor.

A través de sus redes sociales, la actriz que interpreta a Catwoman en la reciente cinta "The Batman", publicó dos fotografías acompañadas de un mensaje que ha causado revuelo entre los usuarios.

En la primera foto, la también hija del reconocido músico Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, luce un vestido rosa con el que asistió a la ceremonia y acompaño la imagen con el siguiente mensaje: "Aquí hay una foto de mi vestido en la entrega de premios donde aparentemente estamos atacando a la gente en el escenario ahora", en alusión a lo sucedido en la gala.

Para la segunda foto, Zoë Kravitz luce un vestido blanco con el que acudió al after party de los Oscar y la acompañó con el siguiente texto: "y aquí hay una foto de mi vestido en la fiesta después de la entrega de premios, donde aparentemente ahora estamos gritando blasfemias y agrediendo a la gente en el escenario".

Los mensajes de Zoë con evidente desaprobación e ironía por lo sucedido en la ceremonia de los Oscar 2022 entre Will Smith y el comediante Chris Rock, ha dividido opiniones en las redes sociales, pues mientras que algunos la apoyan y reprueban la agresión de Will, hay otros que se han puesto del lado del actor e incluso buscan cancelarla.

Desde comentarios como "Zoë no sabe lo que es tener un buen esposo", hasta comentarios que la insultan, se han podido leer de aquellos que desaprueban que no haya apoyado a Will Smith.

Por otra parte, han sido muchos los usuarios que han apoyado a la actriz y levantan la voz en redes para que no la cancelen, debido a que consideran que no está mal no estar de acuerdo con una persona que agrede a otra.

