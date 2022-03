Will Smith: Acosan al actor en Twitter... pero era el equivocado

En la última entrega de los premios Oscar 2022, Will Smith generó polémica alrededor del mundo, al golpear al comediante Chris Rock en la ceremonia y posteriormente recoger su premio entre lágrimas pidiendo disculpas. Ahora su nombre volvió a dar de que hablar en Twitter.

Lo confunden con el creador de videojuegos en Twitter

Ya que confundieron su cuenta con la del creador de videojuegos, el cual aseguró no ser el Will Smith a quien todos buscan, después de que el actor golpeara a Chris Rock durante los Oscar 2022.

Y es que desde la pelea entre el actor y ganador del Oscar, Will Smith, y el comediante Chris Rock en los Premios Oscar 2022, el creador de videojuegos ha sido acosado en su cuenta de Twitter.

Aclara no ser Will Smith, a los que lo confunden

Esto debido a que su usuario oficial es “@WillSmith”, motivo por el cual estaría siendo confundido con el actor en la plataforma. Ha emitido una disculpa pública a quienes lo confunden con la estrella de cine Will Smith.

Twitter Will Smith, que a menudo se conoce con el apodo de ‘No es eso Will Smith’, dijo: Hablando en serio, no soy la persona con la que estás feliz o molesto. Hago podcasts y videojuegos para ganarme la vida.

Al menos más de medio millón de seguidores habrían confundido las cuentas en Twitter. Por lo que decidió crear una historieta burlando la confusión de los usuarios, quienes no investigaron antes de acosar a otras personas, al Will Smith incorrecto. A través de Reddit, el usuario SrGraffo comentó.

Por su parte, varios usuarios lamentaron la situación por la que está pasado el tocayo de Will Smith y se burlaron de quienes los confunden.

Y es que además del nombre, nada entre los dos Will Smith tendría alguna clase de parecido.

