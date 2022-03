Will Smith: ¿Qué dijo Eduardo Yáñez sobre el golpe del actor a Chris Rock?

Después del golpe de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022, el mexicano Eduardo Yáñez dio a conocer su punto de vista de lo sucedido, luego de que vivió una situación similar con un reportero en el país en 2017.

Yáñez acudió al programa Vivalavi de Multimedios, y los conductores no perdieron la oportunidad de preguntarle qué pensaba al respecto de lo que había pasado en los premios.

El mexicano mencionó durante la entrevista que hay compañeros "que se sienten muy poderosos con un micrófono" y que "se atreven a faltar al respeto a los demás".

"Estoy del otro lado, del de la ‘mano’, hay compañeros que con un micrófono se sienten muy salsas y se atreven a faltarle el respeto a los demás. Yo creo que del respeto viene el respeto y las palabras también son bullying, tú puedes bullear a las personas con palabras y tú no sabes, habría que estar en los zapatos de Will Smith, lo negro que se te pone todo, como se te nubla la razón y ya no piensas y reaccionas a un ataque", dijo el actor.

También mencionó que Chris Rock se equivocó y no tuvo que hacer esa broma sobre el problema de alopecia que padece Jada Pinkett Smith, esposa de Will.

"Eso que le hicieron a Jada fue terrible, es terrible que un cuate por ganar adeptos, simpatizantes, haga burla de una condición o una enfermedad de una persona, sea como sea", añadió.

El actor de telenovelas dijo que en su momento a él lo criticaron y trataron mal por golpear al reportero, mientras que asegura que el actor de "King Richard" podría ser héroe de las mujeres en su país.

"En mi caso todos me descalificaron, pero de mie… para arriba, la verdad es que allá en ese mercado viene siendo héroe de las mujeres. Pero la verdad ya me vale, porque yo ya lo viví, ya me acepté a mí mismo el error que cometí, lo acepté" mencionó.

MF