Lucero defiende a su hija "como leona" y agradece apoyo del público

La actriz y cantante mexicana, Lucero, se ha caracterizado por tener un carácter afable y muy divertido desde siempre, tanto que a lo largo de sus 44 años de carrera sólo una vez ha perdido los estribos de manera pública; pero aseguró que cuando se trata de su hija Lucero Mijares, saca las uñas y la defiende como una leona, como sucedió la semana pasada , cuando sufrió el escarnio público en el programa "¡Qué importa!".

"Somos muchas personas que pensamos de la misma forma, que es un momento para reflexionar, porque más allá de que sea mi hija y la defienda como leona, nos dimos cuenta que hay una generación que representa, que hay muchos jóvenes que se identifican con ella y que podrían ser muy vulnerables ante los comentarios discriminatorios y machistas; este lenguaje ofensivo puede ser muy duro. En este caso ha sido muy bello ver el apoyo y que la gente se haya volcado hacia ella con mucho cariño, con mucho respeto, cuidándola de alguna manera de estos comentarios que puede convertirse en algo cruel", compartió Lucero.

Recordemos que los conductores Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón San Cristóbal "El Estaca", hicieron comentarios burlones sobre el aspecto físico de Lucero Mijares, a partir de un video donde ella comenta que la han confundido con un hombre; y a pesar de que posteriormente ofrecieron disculpas por lo sucedido, los fans de Lucerito y sus papás (Lucero y Manuel Mijares) los siguieron criticando por esta acción.

"En los comentarios no hubo comedia, no fue algo chistoso o que tuviera creatividad e ingenio, por eso el público apoyó a Lucerito de una manera especial, así que yo lo agradezco profundamente, agradezco que se haga esta reflexión que como humanos, como personas, no podemos destruir con palabras, no podemos tratar mal a nadie, que estamos todos para coexistir y apoyarnos en un mundo en que hay mucha sensibilidad y muchas emociones, que es el planeta completo no sólo el mundo artístico" , expresó la intérprete de "Ya no".

Lucero señaló que la gente ha empatizado con su hija, en parte gracias al programa “Juego de Voces”, donde Lucero Mijares participa junto a su papá, haciendo gala de su simpatía, sencillez y talento, convirtiéndose en una de las favoritas.

“Nuestra hija lo está haciendo con mucha inteligencia, con seguridad en sí misma, con autenticidad, está empezando su carrera con entrega y muchas ganas de que el público guste de lo que ella hace. Juego de Voces le ha traído momentos excepcionales con la gente, ver a los maravillosos padres con sus hijos interactuando y llevando alegría a los hogares, es realmente un regalo hermoso. Siempre se agradece profundamente el cariño y el apoyo, que es con lo que nos quedamos, con los comentarios positivos, que el público se vuelque a cuidarnos, a defendernos, a apoyarnos, es maravilloso”.

“El gallo de oro” entre las favoritas del público

Para Lucero la serie "El gallo de oro" ha sido un proyecto en el cual todos han entregado su corazón, comenzando por su protagonista José Ron, Plutarco Haza y ella misma, por eso se dijo estar muy contenta de que la gente la pueda disfrutar ahora en televisión abierta desde hace una semana, a través de la señal de Univisión, después de haber probado suerte en la plataforma ViX.

"Me encanta que en la Unión Americana, donde hay tanto amor y nostalgia por México, sus paisajes y su música, puedan ver esta serie que tiene bastante de eso, además las canciones están disponibles en las plataformas digitales, en un disco que ya sacamos de El gallo de oro".

La serie está basada en la novela homónima de 1980 escrita por Juan Rulfo, la cual gira entorno a Dionisio Pinzón (José Ron), un pregonero aficionado a las peleas de gallos que por azares del destino se encuentra con Bernarda Cutiño (Lucero), conocida como "La Caponera", una mujer que se gana la vida recorriendo los pueblos de México cantando en las ferias.

Esta serie tiene un significado especial para ella, porque significó su regreso a la televisión después de una década alejada de los foros, por eso dijo que se entregó actoralmente en cada escena. También se sintió identificada con su personaje de La Caponera, porque ambas son valientes y aman cantar.

"De La Caponera me quedo con su valor, con su fuerza, con sus ganas de ser auténtica, de ser libre, me gusta ver cómo es una mujer adelantada a su época (la década de los 40), se defendía, no quería ser sumisa y obedecer a todo lo que dictara la sociedad, es una mujer que ponía por delante su persona; entonces sí creo que es un personaje muy especial, muy fuerte y me quedo con muchas cosas de ella. No es que yo sea igual y la quiera copiar, pero sí es una mujer muy interesante".

El año pasado y lo que va del 2024, ha sido para Lucero un tiempo en el que su carrera ha tomado nuevos bríos, porque no sólo estuvo en la serie, también es parte de una gira exitosa con Manuel Mijares (Hasta que se nos hizo) y ya prepara un espectáculo nuevo, el cual le permita viajar por toda la República Mexicana en solitario.

"Se me hace divertido incluir otro tipo de canciones que no he estado cantando por mucho tiempo, quiero que sea un repertorio un poco diferente a lo que hago. Siempre he cantado mis canciones, porque son mis éxitos y lo que le gusta a la gente, pero ahora es encontrar una nueva forma de contar y cantar mis canciones, estoy en eso. Es un momento interesante en mi carrera, porque hay una madurez que fui adquiriendo con los años y cada proyecto va trayendo nuevos logros, eso es maravilloso y seguiremos trabajando siempre con mucha ilusión y ganas de hacer cosas nuevas y bonitas".

Con información de SUN.