El actor Will Smith está de regreso en sus redes sociales, luego de que a inicios de este año en los Oscar 2022 se involucrara en un escandalo tras bofetaer al también actor, Chris Rock.

Will publicó un video en su cuenta de Instagram el cual hizo reir a todos sus seguidores por su gran humor.

Pareciera que el también productor de 53 años quiere volver a posicionar su carrera, pues pese a que salió a dar una respuesta ante su reacción en la 94 edición del evento, luego de que Rock hiciera un chiste sobre la enfermedad que padece Jada Pinkett (alopecia), el público no ha olvidado el icónico momento y lo representó con su posteo.

Smith compartió el video de un bebé gorila que pica con su dedo a un gorila mayor, por lo cual el animal molesto manotea al pequeño.

El príncipe del "Bel-Air" no dudó en agregar un mensaje a su estilo, pues sobre el material colocó la siguiente leyenda: "Yo intentando regresar a las redes".

Ante esto algunos de sus 67.7 millones de seguidores reaccionaron positivamente pues pese a que se pudiera creer lo contrario, le pidieron que regresara a la vida pública y hasta le externaron mensajes de cariño.

Además, hace unos minutos, publicó un clip bailando en una discoteca en el año de 1986 al lado de DJ Jazzy Jeff, quienes están disfrutando de la canción The Official Adventures Of The Toad Man [The Bay Bridge Is Over] de la banda musical Invisibl Skratch Piklz.

