Will Smith: El actor ofrece una disculpa pública a Chris Rock por el incidente de la cachetada en los Oscar 2022

A pesar de la polémica ocasionada por la cachetada que le dio a Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar 2022, en realidad Will Smith nunca compartió su experiencia personal sobre el episodio ni profundizó en el mismo. El día de hoy, el actor compartió en sus redes sociales un video en el que da su versión de los hechos.

En el video, Will Smith responde a las preguntas que tanto la prensa, fanáticos y detractores le hicieron a lo largo de estos meses de silencio. Ante el cuestionamiento de por qué no se disculpó con Chris Rock durante su discurso, Will Smith afirma que le escribió un mensaje a Rock tras la agresión, pero que este no se sentía listo para conversar sobre el hecho, y que cuando lo esté, buscará a Will Smith.

La imagen que le dio la vuelta al mundo. AP/ARCHIVO

Mirando a la cámara, Will Smith dice: "Me disculpo contigo. Mi comportamiento fue inaceptable, y estoy aquí cuando sea que estés listo para hablar".

Del mismo modo, Will Smith le ofrece una disculpa a la madre del comediante y a su familia. Will Smith indica que pasó los últimos tres meses reflexionando sobre el hecho en sí y las repercusiones que le siguieron después. "No hay ninguna parte de mí que crea que fue correcto comportarme de ese modo en ese momento", expresa. Del mismo modo Will Smith se disculpó con su esposa y su familia, pero no ahondó mucho en el tema con Jada Pink, pues "no tiene nada que ver".

El incidente fue ocasionado después de que el comediante Chris Rock hiciese bromas constantes respecto al problema de alopecia que padece Jada Pink Smith, esposa de Will Smith, hasta que el actor se enfureció y, durante el discurso de Chris Rock, se dirigió al escenario y lo abofeteó. Como reprimienda por el hecho, la Academia sancionó a Will Smith, de modo que el actor no podrá presentarse o participar en ningún evento de la misma durante 10 años. Will Smith también presentó su renuncia a la Academia.

FS