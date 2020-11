“When You Are Gone” alista su estreno para 2021

El cine hecho en Guadalajara abre cada vez más sus perspectivas, con la posibilidad de filmar en otro idioma y contar historias universales con un paisaje tapatío. Tal es el caso de la cinta “When You Are Gone”, producida por Elizabeth Díaz y con dirección de Rafael Altamira, la cual se rodó tras 24 días de filmaciones.

La actriz Kelsie McDonald y el actor Andrew Forner son los protagonizas de la cinta; sobre su participación, Kelsie comenta que estuvo relacionada con las restricciones de viajes al extranjero:

“Yo estaba en México, me quedé aquí cuando llegó la COVID. Vine por una boda y un día me topé con un anuncio sobre la película y me pareció interesante, algo diferente y en lo que podía participar, por hablar inglés”, comentó en entrevista. Por su parte, Andrew Forner señaló que él también se unió al proyecto al ver un anuncio en un sitio de casting.

Para ambos actores, trabajar en un contexto de pandemia fue peculiar: “Es algo muy diferente, nunca habíamos tenido algo parecido a esto. El equipo fue genial, todos tuvieron un respeto por los demás, no tuvimos ningún caso, ni siquiera un resfriado”. A lo que Andrew agregó: “En términos de actuación creo que no nos afectó, en realidad. No modificó la manera en que abordamos el personaje o en cómo hicimos una escena”.

Sobre su personaje Kelsie comentó: “Creo que todos los personajes tienen una multidimensionalidad. Es el primer personaje que interpreto que tiene tantas facetas, fue emocionante. Trabajé mucho en su historia para meterme en el personaje”. Para Andrew, el trabajo fue igualmente emocionante: “Empezamos por entender al personaje, saber su personalidad, qué han vivido hasta el punto de la historia para saber cómo interpretarla”.

Sobre la experiencia de filmar en México, Kelsie comentó que: “México es un lugar muy distintivo, se reconoce por lo colorido y brillante; pero el trabajo de Rafa y Elizabeth hacen que este filme pueda estar ubicado en Estados Unidos o en un lugar totalmente diferente. Eso es algo que no creí que fuera posible”. Para Andrew “Trabajar en lugares así hacen más fácil el trabajo”. En el tema de las locaciones, el actor resaltó que al filmar en México y no en Estados Unidos el costo de la producción fue mucho menor.

Rodaje. El filme contó con un gran equipo tecnológico. ESPECIAL

La trama

La cinta comienza con la pareja cenando en un restaurante en la ciudad, que no se precisa en la historia. Tras salir del restaurante son atacados, terminando en el secuestro de la protagonista.

Sobre esta historia, Rafael Altamira platicó: “Escribí este guion hace cinco años. La base de la historia se me ocurrió entregando una tarea: generar una historia que pudiera ser un largometraje. Lo fui mejorando, reescribiendo, detallando, hasta el guion que terminamos grabando”. Años después Elizabeth Díaz, la productora, “me invitó a trabajar en una película, proyecto que devino en ‘When You Are Gone’”.

La cinta se estrenará a finales de marzo de 2021, en Guadalajara. Posteriormente, buscarán llevarla a festivales antes de su estreno en cines comerciales, adelantó el director. La película ya está editada en su corte final: “Falta el diseño sonoro, la composición de la banda sonora original, los efectos visuales y la corrección de color”, agregó el director.

