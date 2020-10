El FICG presenta el programa para su edición 35.2

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) se mantiene en pie para celebrar su edición 35, que del 20 al 27 de noviembre, vivirá un formato híbrido con actividades presenciales y virtuales para que la mayor cantidad de participantes se sumen, considerando las medidas sanitarias correspondientes.

Raúl Padilla, presidente del comité organizador del FICG, explicó que el festival se realizará de una manera digna ante los retos que la pandemia por COVID-19 impone y que obligó al encuentro posponer su edición original pensada para marzo pasado, y así replantear actividades y dinámicas de participación tanto del gremio cinematográfico y del público.

“Este festival se lleva a cabo con mucha dignidad; financieramente saldremos con un déficit que podremos el próximo año resarcirlo sin mayor dificultad”, confirmó Padilla.

Estrella Araiza, directora del FICG, puntualizó que el festival atenderá cualquier indicación que surja de las autoridades sanitarias previamente o durante el encuentro para garantizar la salud de los participantes.

Por su parte, Padilla explicó que se destinarán tres millones de pesos para cubrir las medidas sanitarias necesarias para garantizar la seguridad durante las actividades presenciales. Compartió que la programación del FICG estará disponible al público en redes sociales y la nueva plataforma interactiva “udg3d.com” de la Universidad de Guadalajara. El FICG recalcó que diversas proyecciones estarán tanto en espacios abiertos, así como en salas comerciales, además de que las realizadas en el Centro Cultural Universitario serán gratuitas con previa inscripción online; en todos los espacios habrá cupo máximo de 30% de aforo.

Respecto a las actividades y talento invitado, la edición “35.2” del FICG dará continuidad a las galas a benefició de la Fundación Universidad de Guadalajara con la intención de recaudar fondos para asociaciones civiles, además de sus tradicionales competencias oficiales en largometraje, cortos y animación.

También se informó que el director peruano Francisco Lombardi, el compositor Tim Davis y la cineasta Patricia Riggen serán algunas de las personalidades presentes que ofrecerán conferencias magistrales. Además, se tendrá el estreno de la versión restaurada en 4K de "In the mood for love", de Wong Kar-wai (China), entre otros títulos mexicanos e internacionales.

Entre las actividades especiales destacan los homenajes póstumos que el FICG realizará a emblemas de la industria audiovisual que fallecieron como el actor Héctor Suárez (Premio Mayahuel de Plata), así como el director Jaime Humberto Hermosillo y Gerardo Salcedo, quien fuera director de programación del FICG.

Sedes

Cineteca.

Cinemex (Sania, Patria Platino y Premium).

Auditorio Telmex.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Biblioteca Juan José Arreola.

Corredor Centro Histórico (Museo de las Artes, Cineforo y Rambla Cataluña).

Los pendientes del FICG

En próximos días se darán a conocer las sedes de proyección para las galas de beneficencia, las clases magistrales y programación de actividades para el público. Más información en: https://ficg.mx/

Lo que la pandemia se llevó

Raúl Padilla detalló que el cineasta Guillermo del Toro no estará presente en esta ocasión debido a que está enfocado en su nueva producción, además se comentó que para la edición original del FICG se contemplaban actividades relacionadas a la película ganadora del Oscar a Mejor guion adaptado, “Jojo Rabbit”, para tener una charla magistral con la diseñadora mexicana Mayes Rubeo, quien estuvo nominada, así como la posible participación del director del filme Taika Waititi; sin embargo, ya no será posible.

Así mismo, Padilla recordó que a tres semanas de que iniciara la edición original del FICG, el encuentro ya se había gastado 70% del presupuesto de los 50 millones de pesos que anualmente se destina para su realización, y aunque habrá un déficit en sus ingresos este año, confía en que se pueda recuperar en próximas ediciones.

“Es como si estuviéramos realizando dos festivales este año, teníamos todo organizado y programado, pero con la contingencia sanitaria tuvimos que suspender prácticamente con el 70% de los gastos efectuados entorno al festival (vuelos, hospedaje y otros gastos)… Este año salimos con un déficit menor, con los mismos cerca de 50 millones de pesos que viene costando el FICG año cada año, estamos pudiendo realizar estas casi dos ediciones con gastos extras”.