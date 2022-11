Warner Bros. Discovery confirma su participación en el CCXP 22 y revela sus atracciones

Desde 2019, los fans han esperado con ansias el próximo evento CCXP (Comic Con Experience Brasil) presencial. Con esto en mente, Warner Bros. Discovery anuncia su participación en la edición 2022 con contenidos nuevos y exclusivos, así como experiencias inmersivas de algunas de sus marcas favoritas como Warner Bros. Pictures y HBO Max, con emocionantes actividades que sorprenderán en la convención de este año.

Con una activación repleta de los contenidos más emocionantes, HBO Max llega a su primer CCXP presencial con un espacio que rinde homenaje a los grandes estrenos del año, franquicias ya conocidas y queridas por los fans -incluyendo deportes- y otras que son las preferidas del público de streaming.

En la CCXP, los visitantes podrán disfrutar de experiencias inmersivas y de simulación de “La casa del dragón”, el estreno más reciente de HBO Original, que batió récords de audiencia en todo el mundo; “Rick and Morty”, la serie animada para adultos favorita de los fans; “Hermano de Jorel” (Irmão do jorel), la entrañable serie de Cartoon Network que sigue las divertidas aventuras de la familia brasileña y que seguramente entusiasmará a todos los fans de la abuela “Juju”; la UEFA Champions League y Campeonato Paulista, que forman parte de la oferta deportiva en directo de HBO Max para los aficionados al fútbol; y “The last of US”, la próxima serie dramática de HBO Original basada en el videojuego de éxito mundial.

La serie contará lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar EU dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

Además, HBO Max contará con una exclusiva agenda de actividades y sorpresas durante todo el fin de semana, con material exclusivo de producciones originales locales, participaciones especiales de actores, creadores, directores, intervenciones artísticas y mucho más.

Siguiendo la tradición de las últimas ediciones del CCXP, Warner Bros. Pictures lleva una serie de atracciones interactivas de los estrenos más esperados de la pantalla grande, promoviendo una verdadera inmersión en el universo de Warner Bros.

Los fans podrán disfrutar del espacio interactivo dedicado a las películas del Universo DC con actividades de “¡Shazam! la furia de los dioses”, “The Flash” y “Aquaman y el reino perdido”. Otro punto destacado del espacio será la activación de la nueva aventura de Warner Bros. con el icono mundial “Barbie”, que permitirá a los participantes viajar por el universo rosa de la película.

Por si fuera poco, durante los cuatro días del evento, en el auditorio del stand habrá debates y conversaciones con influencers y fans de varias propiedades y franquicias de WB, como DC y el HorrorVerse, así como charlas centradas en los próximos estrenos cinematográficos, entre otros.La CCXP22 se celebrará del 1 al 4 de diciembre, en la Expo de São Paulo, Brasil.

