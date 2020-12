Vuelven los “Carranza” con más sed de poder

Una de las series más exitosas de la plataforma Netflix está de regreso, se trata de la segunda temporada de “Monarca”, la cual se estrena este 2021 a partir del 1 de enero. Al reparto integrado por Irene Azuela, Juan Manuel Bernal, Osvaldo Benavides y Rosa María Bianchi, se suman Fernanda Castillo y Alejandro de la Madrid para inyectarle a la trama más intriga, pasión y poder.

En estos nuevos episodios los hermanos “Carranza” y sus hijos vivirán experiencias al límite, enfrentando las consecuencias de sus actos. “Ana María” (Irene Azuela) se reencontrará con “Ignacio” (Alejandro de la Madrid), su primer amor y que además es esposo de su prima (encarnada por Fernanda Castillo).

“La situación emocional de ‘Ana María’ es un sube y baja, el haber llegado a la presidencia de ‘Monarca’ significó mucho trabajo y mucha excitación, y de pronto resulta que la mamá con la mano en la cintura se la quita y eso le trae una sensación de fracaso y de injusticia importante. A pesar de eso logra aceptar esa decisión y comienza a recuperar ciertas cosas que había dejado desatendidas, las que tienen que ver con su hija y su marido”, cuenta en entrevista Irene, quien además habla de la transición que tendrá su personaje y los duelos constantes que tendrá con el de Fernanda Castillo.

“No es que este lado oscuro no existiera en ‘Ana María’, estaba ahí dormido o no había querido verlo, pero ahora en esta segunda temporada, al reconocer una traición mayor, la de su pareja, quien la ha acompañado durante los últimos 15 años, ella decide llevar a cabo una acción muy dolorosa y muy perversa, de la cual ella tampoco tiene el control total de la situación. Pero eso es increíble porque se comienza a revelar un personaje que es más ‘Carranza’ que los otros ‘Carranza’, se van a poner buenos los ‘golpazos’ con los otros hermanos”.

Y también se pondrán buenas las escenas con la prima, “porque es una mujer fuerte con una vida hecha que además se ha encargado de educar y acompañar un tema tan delicado como es el Síndrome de Down de su hijo y eso la ha hecho también una mujer de hierro”. Justo cuando ‘Ana María’ tiene que estar más al cuidado de su madre “Cecilia” (Rosa María), la rivalidad entre las primas echará chispas.

Los juegos de poder

Osvaldo Benavides comparte que lo que le resulta más atractivo en esta segunda temporada son los juegos de poder que hay entre los personajes, cada uno está dispuesto a hacer cosas buenas o malas para obtenerlo, y en función de ese poder se dejarán ver las pasiones, la sexualidad, la corrupción y las rivalidades en distintos niveles. “Esta es una temporada mucho más compleja, oscura y enredada, donde salen cosas inesperadas de todos los personajes”.

“Andrés”, su rol en la trama, llevará al límite su relación marital, por ejemplo. “Lo que me gusta mucho de la relación entre ‘Jimena’ (Gabriela de la Garza) y él, es que es compleja, sí se quieren, sí se conocen, pero sí se odian, tienen un hijo juntos, a los dos les gusta el poder, hacen buen equipo juntos, pero se traicionan, es una sopa de muchos ingredientes y eso me gusta, porque hay momentos que dan risa, pero con ardor, me gusta mucho el trabajo de Gabi de la Garza”.

La matriarca de esta familia, representada por Rosa María Bianchi, comparte que esta segunda temporada profundiza en sus personajes, sus conflictos y en los nuevos que se van creando a partir de la llegada de “Sofía”, la prima. “La telaraña se hace más grande. Habrá situaciones mucho más duras, más crueles y totalmente inesperadas, tanto para los personajes como para el público”.

Además, el personaje de Rosa María atravesará por una situación complicada sobre salud mental.

“No sabemos bien a bien qué enfermedad es, estamos entrando apenas a ella. Entonces, no es claro y eso es muy doloroso, porque ‘Cecilia’ no sabe qué tienes ni cómo cuidarlo o tratarlo. Los brotes que tiene de la enfermedad son totalmente inesperados, no sabe bajo qué circunstancias se presentan”. Así que lo que el público puede esperar del proyecto, es una serie de capítulos intensos y desconcertantes donde los hermanos “Carranza”, más divididos que nunca, deberán unirse para enterrar un pasado que, de salir a la luz, destruiría a su estirpe tequilera.

ROSA MARÍA BIANCHI. La actriz encarna a la matriarca de la familia “Carranza”, y estará en el ojo del huracán de forma constante. CORTESÍA

¿De qué se trata?

La lucha de los hermanos Carranza por el control del emporio tequilero “Monarca” se intensifica cuando el trono cambia de dueño. “Sofía Carranza” (Fernanda Castillo), junto con su esposo “Ignacio” (Alejandro de la Madrid) llegan para investigar la muerte de su padre, desatando contra sus primos “Ana María” (Irene Azuela), “Andrés” (Osvaldo Benavides) y “Joaquín” (Juan Manuel Bernal) una guerra sin cuartel, cuando descubren que fue asesinado por alguien de la propia familia.

JL