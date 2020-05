Volvería a ser mamá a la misma edad: Bárbara de Regil

La actriz Bárbara de Regil ha encontrado en Mar, su hija, una compañera de vida. Viajan juntas, hacen ejercicio y hacen pequeños videos que comparten en sus redes sociales. Aunque la actriz de “Rosario Tijeras” fue mamá muy joven, a los 16 años, hoy asegura que aunque pudiera, no cambiaría la edad en la que se convirtió en madre.

"La verdad es que he estado muy contenta, he estado muy tranquila”

"Haría las cosas exactamente como las hice, no cambiaría nada de lo que hice, eso es lo que hace que seas quien eres en este momento", dijo..

Por otro lado, afirmó que con su hija, que hoy tiene más o menos la misma edad que ella tenía cuando fue mamá, no se habla de maternidad ni de cosas por el estilo, ya que ella es todavía una adolescente, con un contexto distinto.

Este domingo, Bárbara de Regil será conductora del programa especial del 10 de mayo a través de Azteca "Contigo mamá...juntos somos más fuertes", que a partir de las 19 hrs., por Azteca Uno, presentarán distintos artistas vía streaming, con Bárbara desde su casa conduciendo el evento.

"Estoy muy contenta que me hayan elegido así, yo no soy conductora y es la primera vez que voy a hacer algo así, también es 10 de mayo y quiero decirles a las mamás que si están tristes, pues qué mejor que estar con la música que nos lleva a sentirnos mejor", compartió.

Entre los artistas que cantarán desde sus domicilios, están Danna Paola, Il Volo, Alexander Acha, Mariana Seoane, Lupe Esparza, Pedro Capó y Mau y Ricky.

Esta es una de las actividades que Bárbara puede hacer desde casa, así como hacer y compartir rutinas de ejercicio, ya que, desafortunadamente, la pandemia provocó que muchos de sus viajes en quedaran cancelados, al igual que una serie que iba a comenzar a hacer y que se pospuso hasta nuevo aviso. Lo bueno, señala, es que está con su hija y con su esposo pasando un muy buen tiempo.

"La verdad es que he estado muy contenta, he estado muy tranquila, creo que cuando no puedes hacer nada lo mejor que puedes hacer es estar en paz contigo. Estaba por empezar una serie y se tuvo que posponer, pero lo que más me dolió posponer fueron las clases porque ya tenían su boleto comprado las niñas, me dolió muchísimo eso, espero que pronto volvamos a lo de antes".

En cuanto a este 10 de mayo, dijo que no espera nada de su hija, ni regalos ni cosas por el estilo, sólo estar en paz y acompañada de ellos, sus seres queridos.

AC