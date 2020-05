Un festejo de película

El canal Studio Universal (de paga) se alista para celebrar el Día de las Madres como ellas se merecen, con una serie de cintas para que las goce a lo largo de hoy a partir de las 14:55 horas.

Las propuestas inician con “JLo: Dance Again” (2014), el cual retrata en un documental la primera gira mundial de la cantante estadounidense Jennifer Lopez para promocionar su disco de éxitos “Dance Again: The Hits”. La gira tuvo un recorrido por Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Oceanía y Sudamérica. Además no solo incluye el concierto sino también a lo que se enfrentó Jennifer al hacer su primera gira mundial en pleno proceso de divorcio con Marc Anthony.

Le sigue la película “El mundo de Alexis” (2013) a las 16:35 horas, una película que aborda la vida de Alexis, quien se enfrenta con la muerte de su esposo y regresa a casa para un funeral. Su hermana la convence para que regrese a su antigua carrera como organizadora de fiestas mientras ella inicia un nuevo romance.

Luego, a las 18:20 horas llega “Aprendiendo a conducir” (2014), que cuenta la historia de Wendy, una escritora de Manhattan que decide tramitar su licencia de conducir mientras su matrimonio se disuelve. Para ello toma clases con Darwan, un refugiado político hindú de la casta sij que se gana la vida como taxista e instructor en una autoescuela.

“Mary & Martha” (2013) llega después -a las 18:20 horas- con este relato sobre dos mujeres muy diferentes pero con algo en común, las dos han perdido un hijo a causa de la malaria. Juntas se embarcarán en un apasionante viaje por África, en el que dedicarán sus vidas a la prevención de esta enfermedad.

El ciclo cierra con “Las Sufragistas” (2015) a las 21:45 horas en el que se aborda el movimiento sufragista que nació en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que eran obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas protestas no servían para nada. Entonces se radicalizaron y, en su incansable lucha por conseguir la igualdad, se arriesgaron a perderlo todo: Su trabajo, su casa, sus hijos y su vida. La protagonista es Maud, una mujer que reivindicó denodadamente la dignidad de las mujeres.

Con estas opciones que ofrece Studio Universal, podrás disfrutar con mamá de sus películas favoritas en un solo canal.

Opciones en streaming

El festejo de este 10 de mayo será completamente diferente, debido a la cuarentena. Por suerte existe Netflix, plataforma que ofrece algunos títulos que abordan la maternidad.

“El Club de las Madres Rebeldes”: Mila Kunis personifica a una madre que acaba de separarse, y se une junto a dos amigas en un viaje para liberarse de las responsabilidades de la vida materna y hacer lo que se les antoje explorando el lado salvaje de la vida.

ESPECIAL

“Mamma Mía!” : Protagonizada por Meryl Streep y Amanda Seyfried, este musical se sitúa en la isla griega de Kalokairi, donde una madre soltera debe enfrentar el pasado cuando su hija, quien está a punto de casarse e invita a su boda a los antiguos amantes de su mamá para descubrir cuál es su padre. Todo esto, al ritmo de las canciones del grupo Abba.

: Protagonizada por Meryl Streep y Amanda Seyfried, este musical se sitúa en la isla griega de Kalokairi, donde una madre soltera debe enfrentar el pasado cuando su hija, quien está a punto de casarse e invita a su boda a los antiguos amantes de su mamá para descubrir cuál es su padre. Todo esto, al ritmo de las canciones del grupo Abba. “Día de las Madres” : Con un elenco de lujo liderado por Julia Roberts, esta cinta de historias cruzadas mezcla el drama de una madre recién divorciada, una que dio a su hija en adopción, y un padre que acaba de enviudar.

: Con un elenco de lujo liderado por Julia Roberts, esta cinta de historias cruzadas mezcla el drama de una madre recién divorciada, una que dio a su hija en adopción, y un padre que acaba de enviudar. “Más que Madres” :Tres madres adultas que se siente abandonadas el 10 de mayo, deciden tomar las riendas de la situación, polo que se suben a sus autos para visitar a sus hijos, sin saber las sorpresas con las que se encontrarán en el camino.

:Tres madres adultas que se siente abandonadas el 10 de mayo, deciden tomar las riendas de la situación, polo que se suben a sus autos para visitar a sus hijos, sin saber las sorpresas con las que se encontrarán en el camino. “Dumplin”: Una adolescente con sobrepeso decide inscribirse en un popular concurso, organizado por su madre, ex reina de belleza, sólo con la intención de demostrarle cuán difícil es cumplir con las expectativas de otros y tratar de recomponer su relación.

Disney también tiene una gran oferta

Hoy los canales de Disney festejarán el Día de las Madres con capítulos especiales de las mejores series para compartir en familia, la programación podrá ser disfrutada en Nat Geo Kids, Disney Jr. y Disney Channel.

Para empezar el día, a partir de las 10:00 am la audiencia podrá disfrutar a través de Nat Geo Kids el especial del Día de las Madres con capítulos de: “Las salvajes aventuras de Blinky Bill, Jaime y sus tentáculos” y “Space Dog Family” con repetición a las 18:00 hrs.

Por su parte, Disney Junior transmitirá a partir de las 11:00 am episodios especiales dedicados a esta celebración. Las opciones son “Vampirina, Día de las Madres”, “Goldie y osito”, “Puppy Dog Pals: Entrega especial” a las 11:30 am y “Fancy Nancy Clancy”. La programación será nuevamente transmitida a las 18:00 horas.

A partir de las 15:00 horas, en Disney Channel, se podrá disfrutar el especial con “Buena suerte Charlie”, seguido de un episodio temático de “Gaby Durán niñera de aliens” a las 15:30 horas. A las 16:00 horas comienza el maratón “Back to black” en donde las mamás podrán disfrutar de la historia de una psicoterapeuta comprometida y su hija adolescente, quienes intercambian mágicamente sus cuerpos en “Un viernes de locos”. Y para terminar el día, a las 20:00 horas, la película “Juego de gemelas” será el broche final.

ESPECIAL

AC