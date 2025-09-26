'Volver al Futuro' regresa a los cines con cena temática; mira aquí cuándo y dónde

A 40 años después de su estreno original, "Volver al futuro" regresa a los cines de México para revivir la magia de Marty McFly, Doc Brown y el legendario DeLorean, esta vez en formatos 4DX e IMAX, y con menú especial. Aquí te contamos los detalles. La película, producida por Steven Spielberg y dirigida por Robert Zemeckis en 1985, sorprendió a la audiencia con sus viajes en el tiempo, autos voladores y escenas inolvidables gracias a innovadoras técnicas visuales. Cinépolis anunció que proyectará la película en más de 90 ciudades, en formato tradicional y por primera vez en 4DX e IMAX para ofrecer una experiencia inmersiva. La preventa comenzó este viernes 26 de septiembre, mientras que el estreno oficial será el 23 de octubre. Ese mismo día habrá funciones especiales en Cinépolis VIP con un menú temático exclusivo, disponibles en dos horarios: 18:30 horas y 21:00 horas, con un costo de 750 pesos por persona. Compra tus entradas aquí: https://cinepolis.com/mas-que-cine/pelicula/volver-al-futuro Estas funciones de menú temático se realizarán en: La preventa de estas funciones especiales iniciará el 9 de octubre. Los asistentes podrán disfrutar: Marty McFly es un adolescente amigo del excéntrico científico Doc Brown. Cuando la máquina del tiempo creada por Doc funciona por accidente, Marty viaja a 1955, cuando sus padres aún no se conocían. Tras interferir en su primer encuentro, deberá asegurarse de que se enamoren y se casen para no poner en riesgo su propia existencia. Recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49% de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:1. Selecciona Obtener mi folio. 2. Da clic en Usar beneficio. 3. Elige tu cine favorito. 4. Compra tus folios. 5. Redime en taquilla y disfruta tu película. Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.EE