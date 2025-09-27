Ángel Covarrubias conquista la tercera edición de La Voz de las Niñas y los Niños Zapopan 2025

El talento juvenil volvió a brillar en el Centro Cultural Constitución, donde este sábado se celebró la final de La Voz de las Niñas y los Niños Zapopan 2025. En una noche marcada por la emoción y la entrega de cada participante, Ángel Covarrubias fue reconocido como el gran ganador, convirtiéndose en la nueva voz que representará al municipio.

La velada, transmitida en vivo a través de las plataformas digitales del Gobierno de Zapopan y por las señales de Megacanal y Videorola, reunió a diez finalistas que demostraron su capacidad vocal y dominio del escenario. El jurado, integrado por figuras como Daphne Zendejas, Enrique Martínez, Ana Laura Tanaka, Omar Alonso, Alejandra Orozco, Sergio Matos, Marteen Ortega, Lorena Martínez y Juan Tavares, tuvo la difícil tarea de elegir a un ganador.

Como parte de los premios, Covarrubias recibirá la producción de un videoclip, la grabación de tres temas musicales, clases de canto durante un año, beca de inglés, una sesión fotográfica, entrevistas en medios de comunicación y presentaciones en eventos culturales organizados por el Ayuntamiento de Zapopan.

La final contó con la presencia del actor y cantante Emilio Osorio, padrino de esta edición, quien compartió escenario con los finalistas.

La tercera edición de este concurso logró reunir más de 4 mil registros virtuales de niñas, niños y adolescentes entre 7 y 17 años. De ese universo se eligieron 30 semifinalistas, que compitieron en tres eliminatorias abiertas al público en el mismo recinto cultural, hasta llegar a la gran final en la que brillaron Abraham Madrigal, Carlos Sotelo, Leonel Chávez, Luis Alvarado, Luna Mendoza, Mariana Mendoza, Mathy Hernández, Valeria González, Yazmín Bautista y Ángel Covarrubias.

Con este triunfo, Covarrubias se suma a la lista de voces que han dejado huella en el certamen, tras las victorias de Daphne Zendejas en 2022 y Rodolfo Carranza “El Lobito de Jalisco” en 2023.

