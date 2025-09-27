Sábado, 27 de Septiembre 2025

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 27 y 28 de septiembre de este 2025.

  • Aries: Los colores rojo y verde como aliados.
  • Tauro: El color naranja como tu amuleto. 
  • Géminis: El azul como color protector.
  • Cáncer: El verde como color de la fortuna.
  • Leo: Tu color de poder es el rojo. 
  • Virgo:  Los colores verde y amarillo como aliados. 
  • Libra: Los colores rojo y azul como símbolos de poder.
  • Escorpión: Tus colores son el verde y el rojo.
  • Sagitario: Los colores rojo y blanco como tus aliados.
  • Capricornio: El azul como tu color de poder.
  • Acuario: El verde como tu color de fortuna.
  • Piscis: Los colores blanco y verde como símbolos de buena suerte.

Con información de Mhoni Vidente

