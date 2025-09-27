Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 27 y 28 de septiembre de este 2025.

Aries: Los colores rojo y verde como aliados.

Tauro: El color naranja como tu amuleto.

Géminis: El azul como color protector.

Cáncer: El verde como color de la fortuna.

Leo: Tu color de poder es el rojo.

Virgo: Los colores verde y amarillo como aliados.

Libra: Los colores rojo y azul como símbolos de poder.

Escorpión: Tus colores son el verde y el rojo.

Sagitario: Los colores rojo y blanco como tus aliados.

Capricornio: El azul como tu color de poder.

Acuario: El verde como tu color de fortuna.

Piscis: Los colores blanco y verde como símbolos de buena suerte.

Con información de Mhoni Vidente

