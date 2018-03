¡Vive la locura de una gran noche con Raphael!

El cantante español Raphael es un incansable de la música, pues no importa el tiempo y las veces que se ha presentado en vivo, él continúa “loco por cantar”, tal y como lo demuestra el nombre de la gira que lleva a cabo actualmente. En ésta ha recorrido gran parte de España, igualmente, ha estado en varias ciudades de Sudamérica y recientemente ofreció conciertos en distintos Estados de la República Mexicana; y por supuesto, no podría faltar Jalisco, donde se presentará con dos fechas.

Raphael, en entrevista con este medio, nos ofrece algunos detalles sobre ambos espectáculos agendados en la Perla Tapatía: “Mi experiencia en México ha sido bárbara, ¡bárbara! Año tras año es maravillosa. Para esta ocasión, los asistentes estarán escuchando el estreno de mi nuevo disco ‘Infinitos bailes’, y sobre todo esas canciones que yo llamo cariñosamente ‘las joyas de la corona’, las canciones como ‘Yo soy aquel’, ‘Yo te amo’... Los grandes éxitos”.

Así, el músico ha hecho una selección especial de las canciones más queridas del público y ha preparado un espectáculo que reúne las novedades de su repertorio, como las composiciones de Dani Martín, Enrique Bunbury, Iván Ferreiro y Mikel Izal que se encuentran en su más reciente material discográfico; y también incluirá los éxitos más emblemáticos que han marcado su carrera y lo han llevado a conquistar audiencia de todo el mundo.

Toda esta planeación y preparación por parte de Raphael tiene una finalidad principal: ofrecer a los asistentes una noche única. “Vamos preparadísimos para que la gente disfrute y se la pase muy bien. Y así, terminen de pie como siempre”.

También en la pantalla grande

Además de deleitar a los tapatíos con su música, Raphael también participará en la trigésima tercera edición del Festival Internacional del Cine en Guadalajara, ya que, previo a su concierto del jueves, se proyectará la película “Mi gran noche” a las 17:00 horas en el mismo recinto de su presentación en vivo.

Respecto a esta cinta, el cantante detalla: “Es una película que hizo Alex de la Iglesia. Es una comedia disfrazada, tiene mucha gracia. En su momento de estreno en España tuvo mucho éxito (la película es del 2015). Se estrenará ahora en Guadalajara, así que estoy feliz de corrido, porque espero que se la pase bien la gente con ella”.

Sobre la trama y el personaje que interpreta, optó por no contar mucho, pues asegura que será mejor que el público asista y la vea sin antecedentes: “Yo no me interpreto a mí mismo. Ahí es donde está la gracia. No se crean que es una biografía o así. Prefiero no hablar ni de mi personaje ni de la trama en especial, prefiero que la gente asista y lo vea por ellos mismos, porque si la describo ahora no tiene gracia”.

Por otro lado, cuenta que desea hacer más películas en un futuro, aunque las dificultades intenten impedirlo: “Haré más películas, sí, pero lo difícil es encontrar el tiempo. Es difícil que coincidan los intereses de la productora y los intereses míos... Es complicado hacerlo y juntarlo, sin embargo, desde luego volveré a hacer cine. Tengo mucha experiencia en participar en el cine, he hecho muchas películas. Lo que pasa que hace mucho tiempo que no actuaba, pero no porque no quisiera, sino por falta de tiempo”.

TOMA NOTA

¡Asiste!

Raphael estará en Guadalajara con su gira “Loco por cantar” el miércoles 14 de marzo y el 15 del mismo mes en el Teatro Diana a las 21:00 horas. Las entradas están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del recinto; tienen un costo desde los $450 pesos hasta los $2,100 pesos.