Hace unos días comenzó a viralizarse un video en el que aparece un grupo de jóvenes que venden departamentos y dan testimonio de sus éxitos en ventas.

El video originalmente surgió en TikTok, pero con el paso de los días se ha compartido en otras redes sociales, como Facebook y Twitter, llegando a más usuarios y haciéndose popular con más fuerza.

Con el ego de Diego, la voz de Emilio y el porte de Alfredo, yo vendería 5 depas diarios pic.twitter.com/yNQHk0uPIg — Kevin Cendón (@KevinCendon) March 16, 2022

El contenido del video, en el que un grupo de jóvenes cuentan los resultados de sus ventas inmobiliarias, ha provocado infinidad de parodias, memes y críticas sobre el desempeño de sus protagonistas y la "burbuja de privilegio" en la que habitan, según algunos de sus críticos, lo que en la actualidad es catalogado bajo el concepto de "whitexican".

"Hola soy Diego y he vendido tres depas en tres meses", "Soy Nicolás Agüero y yo vendí un departamento en menos de dos semanas", "Hola soy Nath y he vendido cuatro depas en seis meses", "Hola ¿Cómo están? Soy Nicolás y llevo tres depas en seis meses", "Hola soy Diego y llevo 18 departamentos en un año", "Soy Andrea y he vendido dos depas en dos meses", "Soy Emilio y llevo dos depas en dos meses", "Soy Alfredo Sámano, he vendido un depa en dos semanas", dicen todos los jóvenes que participan en el video.

▶ Alguien que me explique el #Mameme con los depas ����Por cierto... A quien reconoce? #LaPolitiKK pic.twitter.com/qx7Asc3BGr — Nefastovich☭������ La PolitiKK���� (@nefasti) March 17, 2022

El material formaba parte de una campaña de reclutamiento de la empresa Cole Capital Growth y aunque fue bajado de TikTok, otros usuarios ya lo habían compartido en las redes sociales.

"Aprovéchenlo, utilicen sus contactos, contáctenme y sean parte del equipo", invita el último de los jóvenes que participan.

Empleados de empresas han elaborado videos similares en los que cuentan sus logros laborales, a manera de parodia. La red también se ha invadido de memes sobre algunos políticos que han comprado "todos los depas".

