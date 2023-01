Hace unos días, Sergio Mayer apareció ante los medios con un look que causó diferentes impresiones, y es que, aunque el actor nunca se ha caracterizado por ser una persona conservadora, ahora sorprendió a propios y extraños al lucir imagen bastante moderna con aretes en ambas orejas, las uñas pintadas de negro y accesorios que él mismo describió como "darketos".

En sus declaraciones, Mayer aseguró que siempre le ha gustado romper con lo tradicional, es por ello que se anima a ponerse trajes clásicos y contrastarlos con algunos toques modernos, como su joyería, un estilo que definió como "disruptivo".

Aunque para él funciona, aseguró que sus hijas no aprueban del todo sus looks, incluso, le han pedido que no lleve aretes cuando pasa por ellas a la escuela.

Pero al parecer, ellas no son las únicas que no ven con buenos ojos la manera de vestir del exdiputado federal, ya que tras darse a conocer las imágenes en las que presume su nuevo estilo, al también productor le llovieron las críticas en redes sociales.

Los usuarios de Twitter se fueron en contra de Mayer al asegurar que pintarse las uñas no tiene nada de osado, pues en estos días ya es común que los hombres heterosexuales lo hagan; incluso era una característica de otras figuras públicas, como el exjugador de Pumas, Francisco Palencia:

"Que innovador", "Paco Palencia lo hizo primero", "Uy, que valiente, que osado. Eso diría si estuviéramos en 1950", "Ay bien disruptivo", "Qué transgresor ¡que bárbaro!, ni Freddy Mercury se atrevió a tanto en sus tiempos", se puede leer en algunos comentarios.

Otros más aseguraron que el actor se quedó atrapado en el famoso personaje de Luigi Lombardi, el cual interpretó en la telenovela "La fea más bella", mientras que varios, por su parte, le pidieron aceptar su edad y llevarla con dignidad; incluso, pusieron en duda las preferencias del ex de Bárbara Mori: "Moda de chavos que obviamente ya no le queda", "Es como los señores boomers que llegan 10 años tarde", "De joven, cirquero y de viejo, payaso", "Así empiezan a salir del clóset", "Hermana, qué perra", escribieron.

Pero no todo fueron ataques, también hubo quien salió en su defensa y pidió respeto para el actor, así como que pararan los comentarios homofóbicos hacia su persona.

Cabe destacar que Mayer y su familia actualmente se encuentran de viaje en La Patagonia, Argentina, donde pasaron las fiestas de fin de año.

CR