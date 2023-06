Santa Fe Klan sorpendió a quinceañera a la que le cantó Las Mañanitas en vivo durante su fiesta.

En el video, que se ha viralizado en redes sociales, se observa a la quinceañera en la pista de baila con un par de adolescentes más, cuando empiezan a sonar "Las Mañanitas".

La cumpleañera, quien lleva un vestido verde y corona, disfruta de la música de su fiesta de XV Años.

Sin prestar mucha atención a la felicitación, continúan bailando hasta que los jóvenes que se encuentran a su alrededor se muestran asombrados por la presencia de Santa Ke Flan en el escenario.

Cuando se percata de lo que está ocurriendo, la quinceañera se acerca hasta el escenario donde el rapero interpreta la clásica canción de cumpleaños, junto a los músicos de banda.

El video fue compartido por la cuenta de TikTok @popeyewdk y ya suma más de 226 mil "Me Gusta" en dicha red social.

La sorpresa no sólo se la llevaron los invitados y la propia quinceañera, en redes sociales los usuarios ya han comentado sobre la aparición del originario de Guanajuato en la fiesta de cumpleaños.

"Todos diciendo que a qué se dedican los padres de la XV añera, no escuchan que fue sorpresa de Santa Fe Klan. Santa en su casa y calle canta gratis", se lee en uno de los comentarios.

Mientras que otras personas consideraron que el evento se pudo haber realizado porque los familiares pagaron el show de Ángel Jair Quezada Jasso.

Mientras que otros usuarios también han escrito: "Le queda bien la banda al Santa Fe", "No era yo la quinceañera y se me espeluco el cuerpo", "me encanta la vibra que tiene ese chico aparte la canta muy bien".

MF