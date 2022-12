¿Te has puesto a pensar qué es lo más raro que te podrían regalar en el intercambio? Cada vez las dinámicas se ponen más creativas entre compañeros de trabajo, grupos de amigos y familia.

Hace unos días se viralizó en redes sociales el caso del intercambio de cervezas que dejó al internet la "cacascacaguama" que tantos usuarios envidiaron, pero ahora todos hablan de la mujer que recibió un gallo de regalo de navidad.

Fue a través de TikTok que el usuario @jousinpalafox compartió un video del momento en el que una mujer recibe el gallo con la descripción: "nunca se imaginó cuál iba a ser su regalo de intercambio".

En el video, el cual que ya cuenta con más de 204 mil "Me Gusta" en dicha red social, se le puede ver a la mujer tomar entre brazos al gallo mientras le aseguran que su nueva mascota se llama "Filomeno".

"¿Güey, qué voy a hacer un gallo? güey, era un TikTok, tonto", aclara mientras el hombre que le regaló al animal la besa en la cabeza y asegura que ya no tendrá pretexto para levantarse temprano e ir al gimnasio.

@jousinpalafox NUNCA IMAGINÓ CUÁL IBA A SER SU REGALO DE INTERCAMBIO NAVIDEÑO ♬ sonido original - JOUSIN PALAFOX

Por su parte, usuarios de redes sociales no tardaron en comentar el clip y mostrar su asombro por la creatividad del regalo: "a mí me regalaron una gallina y dormía en casa del perro, comía con el perro y el perro aprendió a comer maíz"; "no vas a necesitar alarma"; "se lució compadre".

En un segundo video compartido por el usuario se ve a la mujer abrazar al gallo a la altura de su pecho mientras indica que tardó en asimilar qué iba a hacer con un gallo.

"Pero pues bueno, ya está esta cosa aquí, vamos a ver que resulta mi vida con él, ¿verdad, mi amor?", dice mientras aparentemente se dirige a su casa en automóvil.

MS