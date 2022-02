“Get Back” a la mexicana; surgen los Beatles Poblanos en redes sociales

La influencia de The Beatles no conoce fronteras ni estilos, y así lo ha demostrado un video que en las redes sociales se vuelve viral a propósito de la llegada de “The Beatles: Get Back” al mundo del streaming y próximamente por tiempo limitado a salas selectas de cine, pues un grupo musical hace su versión desde una azotea en una ciudad de Puebla.

Fue a través de Twitter que el video de los “Beatles Poblanos”, como se les ha bautizado, comenzó a circular; en las imágenes compartidas por el usuario Pelón Rodríguez (@Juglar_lunatico), se aprecia a varios músicos tocando “Get Back” desde la azotea de una finca en Villa Frontera (Puebla) ante unos cuantos transeúntes que documentaban el momento desde la calle.

“Poblanos se suben a una azotea en Villa Frontera y tocan “Get Back” y ya los llaman los “Beatles Poblanos”, comparte Rodríguez; “Imagina vivir en Suiza y perderte esto”, concluye. Los usuarios de Twitter poco tardaron en reaccionar al fragmento de apenas 39 segundos del espectáculo mexicano.

Pese a que se desconocen mayores detalles sobre el concierto o la agrupación que reproduce -casi a detalle- la icónica presentación que en 1969 tuvo el cuarteto de Liverpool, en redes sociales las imágenes ya se convierten entre los temas de conversación por parte de usuarios.