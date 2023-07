Viral: ¡Juez cancela una boda! Se enojó porque la novia dijo esto en el registro civil

Dos personas enamoradas esperan con ansias poder casarse. El día de la ceremonia hay muchas emociones y tanto los novios como las familias están entusiasmadas, felices y nerviosas también.

Pero una broma ocasionada por nervios no le sale muy bien a la novia de la hostoria que te presentamos.

Al menos, así le ocurrió a una joven que acudió con su amado al Registro Civil para formalizar su matrimonio ante la ley. No obstante, un pequeño comentario en tono de humor le valió la cancelación de su boda.

El suceso se viralizó en redes sociales y dividió opiniones. Y es que el juez encargado de unir a los enamorados reaccionó molesto a la actitud de la mujer, y hasta la mandó a agendar otra fecha con su secretaria.

El video en cuestión muestra a la pareja acompañada por sus invitados en las inmediaciones del Registro Civil.

La novia, quien se llama Mirian, estaba nerviosa y en un determinado momento se le ocurrió bromear cuando el juez le cuestionó si era libre y expresa su voluntad para casarse.

Entre risas, la joven respondió “no”, y tanto los asistentes como el novio dejaron escapar una sonrisa a la ocurrente contestación. Sin embargo, al juez no le causó gracia:

“No puede, no puede bromear. No tiene disculpa. Infelizmente hoy no podremos realizar la ceremonia”, le indicó.

La mujer se disculpó y dijo que había sido traicionada por los nervios, pero de nada sirvieron sus excusas.

“Pueden hablar con la secretaria y agendar otra fecha”, señaló el juez mientras los invitados no podían creer lo que estaba sucediendo. Por supuesto, la pareja se mostró aún más desconcertada.

El momento generó todo tipo de reacciones en TikTok, incluso algunos usuarios tacharon al juez de exagerado. “Cuando les conviene son estrictos con la ley”, “Ojalá y así respetaran las autoridades todos los artículos”, “Ahora sí las leyes aplican, sólo para lo que les conviene”.

Otros más bromearon con el momento: “Arruinó la fiesta a todos”, “Cuando la vida te da otra oportunidad”, “Que el novio capte las señales que le da la vida”.